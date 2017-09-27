Фурсенко: «Система фиксации гола будет на матче „Зенита“ работать впервые»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о системе фиксации голов, которая будет работать во время матча Лиги Европы с «Реал Сосьедадом».

«Эта система работала на Кубке конфедераций, но на матчах „Зенита“ будет использоваться впервые. Это прерогатива УЕФА, они приняли такое решение. В Российском футбольном союзе (РФС) такого решения нет, потому что данная система установлена не на всех стадионах. Думаю, что эта система используется на всех матчах Лиги Европы, если она установлена.

По правилам на стадионе запрещено показывать повторы спорных моментов. Мы следуем регламентам, поэтому здесь обсуждать нечего. Если будет принято решение в РФС, то мы последуем за ним и регламентом лиги».

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