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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Фурсенко: «Система фиксации гола будет на матче „Зенита“ работать впервые»

сегодня, 14:27
ЗенитЗенит-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад20:00 Не начался

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о системе фиксации голов, которая будет работать во время матча Лиги Европы с «Реал Сосьедадом».

«Эта система работала на Кубке конфедераций, но на матчах „Зенита“ будет использоваться впервые. Это прерогатива УЕФА, они приняли такое решение. В Российском футбольном союзе (РФС) такого решения нет, потому что данная система установлена не на всех стадионах. Думаю, что эта система используется на всех матчах Лиги Европы, если она установлена.

По правилам на стадионе запрещено показывать повторы спорных моментов. Мы следуем регламентам, поэтому здесь обсуждать нечего. Если будет принято решение в РФС, то мы последуем за ним и регламентом лиги».

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Все комментарии
Leroy Jethro Gibbs ответил Морозовский
сегодня в 15:10
Морозовский:
Бомжи так эту систему наладят, что вместо вратаря смело будут полевого игрока выпускать!
Угадал, противный.....
Морозовский
сегодня в 15:07
Бомжи так эту систему наладят, что вместо вратаря смело будут полевого игрока выпускать!
drug01
сегодня в 15:05
Посмотрим на результат. ..
Gunslinger
сегодня в 15:04
Дай Бог, чтобы фиксировали только голы в ворота испанцев!!! :)
WATMan ответил Адвокат 76
сегодня в 14:40
Адвокат 76:
Афигеть, чего вы Добились памятник Вам не поставить за это.
    Doping87
    сегодня в 14:40
    На лучшем стадионе страны, только новые иновации! Давно пора ввести видео повторы, ударить покоррупции!
    Константин Киселев
    сегодня в 14:40
    Просто прокатывают систему перед ЧМ.
    DadGods
    сегодня в 14:37
    Бакланы, пролетающие над воротами "Реал Сосьедад", будут расцениваться как мяч и засчитаны за гол?
    Одно слово румын
    сегодня в 14:34
      Адвокат 76
      сегодня в 14:33
      Афигеть, чего вы Добились памятник Вам не поставить за это.
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