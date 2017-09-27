На матче «Локомотив» - «Фастав» ожидается около 12 тысяч болельщиков

На матче группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом» ожидается около 12 тысяч зрителей. При этом чешскую команду поддержат около 60 фанатов. Перед матчем для гостей будет сыгран концерт классической музыки, а также проведен фестиваль чешской кухни.

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