На матче «Локомотив» - «Фастав» ожидается около 12 тысяч болельщиков

На матче группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом» ожидается около 12 тысяч зрителей. При этом чешскую команду поддержат около 60 фанатов. Перед матчем для гостей будет сыгран концерт классической музыки, а также проведен фестиваль чешской кухни.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Это вопрос к правящей питерской власти. Зачем они создают инфраструктуру, при которой 25% населения страны находятся в московском регионе??? От того и столько команд
Это вопрос к правящей питерской власти. Зачем они создают инфраструктуру, при которой 25% населения страны находятся в московском регионе??? От того и столько команд