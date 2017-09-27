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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
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    2%
    26
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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На матче «Локомотив» - «Фастав» ожидается около 12 тысяч болельщиков

сегодня, 12:50
ЛокомотивЛокомотив-:-ФаставФастав22:05 Не начался

На матче группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом» ожидается около 12 тысяч зрителей. При этом чешскую команду поддержат около 60 фанатов. Перед матчем для гостей будет сыгран концерт классической музыки, а также проведен фестиваль чешской кухни.

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Все комментарии
Grabovsky
сегодня в 13:44
Удачи Локо и Удачи Нам. ЦСКА не падать духом 2 важнейшие игры с Базелем надо выигрывать. Удачи Спартаку но тяжело будет выйти из группы хотя все возможно. Тоже с Севильей очень важные игры. Удачи всем в общем
Александр Светличный
сегодня в 13:42
ждем победы локо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ermak6848
сегодня в 13:35
Вперёд Локо - к Победе!!!
ДСА
сегодня в 13:32
Фестиваль чешской кухни - это пиво будут наливать!
Grabovsky
сегодня в 13:24
Тут даже не дело сколько команд из Мск. Их всего 4. В АПЛ 6 тоже из сталицы но там всегда все переполнино. Тут скорее отношение болел к футболу и как клуб работает с ними
амурец
сегодня в 13:20
Локомотив ждём только победы
RUSTY8 ответил LOpp
сегодня в 13:17
LOpp:
согласен, не зачем столько команд, предлагаю расформировать цска
    Grabovsky ответил Killabyte
    сегодня в 13:17
    Не ну с этим я согласен. Но всеравно меньше половины стадика на ЛЕ печашьно
    Killabyte ответил Grabovsky
    сегодня в 13:16
    Grabovsky:
    Опять на локо аншлаг. Хотя это как всегда
    Соперник то не МЮ или Реал
    LOpp ответил Александр Северный
    сегодня в 13:14
    Александр Северный:
    Зачем в Москве столько команд в РПФЛ?
      Grabovsky
      сегодня в 13:08
      Опять на локо аншлаг. Хотя это как всегда
      Sem25
      сегодня в 13:08
      Для Александр Северный.
      Это вопрос к правящей питерской власти. Зачем они создают инфраструктуру, при которой 25% населения страны находятся в московском регионе??? От того и столько команд
      sihafazatron
      сегодня в 12:55
      На матче «Локомотив» - «Фастав» ожидается около 12 тысяч проводниц
      Александр Северный
      сегодня в 12:51
      Зачем в Москве столько команд в РПФЛ?
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