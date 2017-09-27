Ерохин: «Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «сине-бело-голубые» обыграли «Реал Сосьедад» - 3:1:

«Забили три гола серьезному сопернику и заработали важные три очка, которые нам помогут. Соперник достаточно хорошо контролировал мяч, поэтому нам надо было грамотно позиционно защищаться.

Согласен с мнением Манчини, что это был один из самых важных матчей в сезоне. Было важно обыграть прямых конкурентов по группе, в психологическом плане - тоже. До выездной игры с „Реалом Сосьедад“ еще есть важные матчи. Будем готовиться к ним, а потом уже подходить к игре с испанской командой».

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