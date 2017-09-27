Манчини: «Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «сине-бело-голубые» обыграли «Реал Сосьедад» - 3:1:
«Мы сыграли сегодня очень хорошо, но не идеально. „Реал Сосьедад“ является очень быстрой командой, с которой было нелегко.
Не хочу ли поднять планку в 35 голов для Кокорина и Дзюбы? Странный вопрос. Кокорин играет в хороший футбол, игра Дзюбы тоже улучшается. Главное, что мы сегодня выиграли.
Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне. Для меня национальность не имеет значения. Кто лучше готов, тот и будет играть.
Соперник подарил нам два гола? Нам ничего не дарили сегодня, я так считаю. Если бы все играли без ошибок, то каждый матч заканчивался бы нулевой ничьей. Мы заслужили эти два гола. В тех эпизодах отлично сыграли Ригони и Кокорин».
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Ну, забыл добавить, что и сам в глубине души из Калязина..)))
Ну, забыл добавить, что и сам в глубине души из Калязина..)))
"Зенит" это класс!
"Зенит" побеждает и радует нас!
"Зенит" это класс!
"Зенит" побеждает и радует нас!
Главный трансфер Зенита!
Желаю победы Зениту в Лиге Европы в
этом сезоне 17-18гг.!
Главный трансфер Зенита!
Желаю победы Зениту в Лиге Европы в
этом сезоне 17-18гг.!
В этом, кстати, главное отличие от басков: у них хороший подбор игроков, но некоторые сегодня иногда позволяли себе немного недоработать - и тут же Зенит их за это наказывал.
Короче, с очередной победой лучшего российского клуба на лучшем российском стадионе!
В этом, кстати, главное отличие от басков: у них хороший подбор игроков, но некоторые сегодня иногда позволяли себе немного недоработать - и тут же Зенит их за это наказывал.
Короче, с очередной победой лучшего российского клуба на лучшем российском стадионе!
...Он над нами издевался,
Ну сумашедший, что возьмешь...
...Он над нами издевался,
Ну сумашедший, что возьмешь...