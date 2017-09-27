Манчини: «Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «сине-бело-голубые» обыграли «Реал Сосьедад» - 3:1:

«Мы сыграли сегодня очень хорошо, но не идеально. „Реал Сосьедад“ является очень быстрой командой, с которой было нелегко.

Не хочу ли поднять планку в 35 голов для Кокорина и Дзюбы? Странный вопрос. Кокорин играет в хороший футбол, игра Дзюбы тоже улучшается. Главное, что мы сегодня выиграли.

Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне. Для меня национальность не имеет значения. Кто лучше готов, тот и будет играть.

Соперник подарил нам два гола? Нам ничего не дарили сегодня, я так считаю. Если бы все играли без ошибок, то каждый матч заканчивался бы нулевой ничьей. Мы заслужили эти два гола. В тех эпизодах отлично сыграли Ригони и Кокорин».

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