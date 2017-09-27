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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
20:00 Матч завершен Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
22:05 Закончился первый тайм Локомотив М 3:0 Фастав
22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
22:05 Закончился первый тайм Маккаби ТА 0:0 Вильярреал
22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
22:05 Закончился первый тайм Лион 1:0 Аталанта
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«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
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«Локомотив» - «Фастав»: стартовые составы10
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«Зенит» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы92

Манчини: «Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне»

сегодня, 22:45
ЗенитЗенит3 : 1Реал СосьедадРеал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «сине-бело-голубые» обыграли «Реал Сосьедад» - 3:1:

«Мы сыграли сегодня очень хорошо, но не идеально. „Реал Сосьедад“ является очень быстрой командой, с которой было нелегко. 

Не хочу ли поднять планку в 35 голов для Кокорина и Дзюбы? Странный вопрос. Кокорин играет в хороший футбол, игра Дзюбы тоже улучшается. Главное, что мы сегодня выиграли.

Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне. Для меня национальность не имеет значения. Кто лучше готов, тот и будет играть. 

Соперник подарил нам два гола? Нам ничего не дарили сегодня, я так считаю. Если бы все играли без ошибок, то каждый матч заканчивался бы нулевой ничьей. Мы заслужили эти два гола. В тех эпизодах отлично сыграли Ригони и Кокорин».

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Все комментарии
Коля58 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 23:02
Lazio-Kiev:
А, если увеличите зарплату, поменяю фамилию на Манчинин!
Смысл? )) Что бы не написать лишь бы написать? )))
Evilhuman
сегодня в 23:02
Очень хороший тренер, повезло нам
баск
сегодня в 23:01
"Для меня они все россияне"..)

Ну, забыл добавить, что и сам в глубине души из Калязина..)))
Lazio-Kiev
сегодня в 23:00
А, если увеличите зарплату, поменяю фамилию на Манчинин!
DXTK
сегодня в 23:00
Раз Манчи не видеть разницы россиянин или аргентинец, тогда срочно если эти аргентинцы не заиграны за нац сборную, выдать российские паспорта и подготовить, как воспитанников зенита для сборной России для ЧМ. возможно выйдут тогда из группы.
eaguar
сегодня в 22:58
В России все иностранцы , хоть аргентинцы для итальянца свои получается .
Коля58
сегодня в 22:57
"Зенит" это скорость,
"Зенит" это класс!
"Зенит" побеждает и радует нас!
Vladimir808
сегодня в 22:56
Роберто- красавчик!!!
Главный трансфер Зенита!
Желаю победы Зениту в Лиге Европы в
этом сезоне 17-18гг.!
Старый Пью
сегодня в 22:56
Тренер наш молодец. Сегодня очень правильная тактика была выбрана. И игроки молодцы. Четко выполняли план, никто не выключался.
В этом, кстати, главное отличие от басков: у них хороший подбор игроков, но некоторые сегодня иногда позволяли себе немного недоработать - и тут же Зенит их за это наказывал.
Короче, с очередной победой лучшего российского клуба на лучшем российском стадионе!
киэнджин
сегодня в 22:54
Все ради Писмэнов чтобы на ЧМ болели все за Аргов!
ivany4
сегодня в 22:53
Приходит на ум В.С.Высоцкий:
...Он над нами издевался,
Ну сумашедший, что возьмешь...
ermak6448
сегодня в 22:53
Правильно сказал тренер Зенита - это российский , футбольный клуб.
Owl Fake
сегодня в 22:46
Лимита нет, вы всё врёти.
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