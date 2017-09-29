Клинические беды российского футбола

Прядкин и Газзаев поднимают тему лимита, Мутко – повторов, ЧМ-18 напоминает о сборной, а «Соккер.ру» после еврокубков говорит о том, что мешает развиваться быстрее.

Лимит на легионеров

Хором заговорили о проблемах – лимите, выплатах от ТВ, повторах спорных эпизодов, зарплатах в российском футболе. Даже Газзаев объяснил поражение от МЮ глупым ограничением. Немного перегибает, как обычно. Только спекшиеся финансы мешают Гинеру купить двоих-троих иностранных центральных защитников. А на поле даже сейчас легко собрать пять россиян – Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дзагоев и Головин закроют лимит. Но по сути вопроса Газзаев, конечно, прав. Российские клубы и так не элитные, а их еще и добивают лимитом. Прядкин, в отличие от Мутко, заговорил теперь о «10 плюс 15», но разбавил желание клубов заиметь вменяемый закон рассказом о строгих правилах покупки иностранцев. Какие там пункты ни выдумывай, лимит нужно отменять еще позавчера. Тянут – теряют ваше и свое время.

Что делать? Перейти к «10 плюс 15» и не мучить команды. Вопрос давно надо закрывать.

Внутренние трансферы

Первая проблема тащит за собой вторую. Во-первых, российские игроки настолько дорогие на рынке, что даже «Зенит» предпочитает забирать их официально в статусе свободных агентов – как Ерохина и Полоза. Но «Амкар» или даже «Спартак» подобное себе позволить не могут, то есть или отказываются от россиян нужного уровня, или берут свободных агентов, или переплачивают (в Перми на последний пункт денег не найти). Во-вторых, в такой системе не исключена практика неофициальных выплат, чтобы притвориться бедным или наоборот – освоить бюджет, выделенный клубу из федеральной или краевой казны. В-третьих, агенты начинают диктовать клубам условия, и при этом они сами в футболе не сильно разбираются, ведь Глушакова в «Барселоне» нет, зато у него – новый контракт со «Спартаком». В-четвертых, зарплаты российских футболистов выше их уровня, и с этим почти ничего не поделать, пока есть лимит.

Что делать? Найти управу на агентов и наказывать за незаконные сделки сразу после замены лимита.

Не выездные футболисты

Система не работает на импорт, поэтому и нет продаж игроков. При этом тепличные условия тоже не помогают, но заставляют российских футболистов торчать в РФПЛ. Головин, проигрывая МЮ 1:4, не вырастет, а вот если бы оказался в команде такого уровня – мог бы стать сильнее. Одновременно, теперь существует риск, что изнеженные лимитом футболисты не впишутся и провалятся в топ-5. Даже легионеры из РФПЛ не справлялись – вспомните последний пример Ахмеда Мусы, который даже в составе аутсайдера «Лестера» не выходит. Но пробоваться надо! В чемпионском «Спартаке», например, один игрок на продажу – и тот иностранец Промес. А Глушаков и Комбаров серьезному клубу и с доплатой не нужны. Как тут получить волевую сборную? Сидят дома, как Широков завещал, но такой подход не работает.

Что делать? Продавать всех молодых, кто выходит на пик формы – на доходы брать новых людей и вкладывать в клубные академии.

Не развивающиеся клубы

Отбросив сопли, вам будет тяжело внятно объяснить, зачем Республике Татарстан давать большие деньги на «Рубин». Почему бабушка из Казани должна оплачивать проколы тех, кто навез испанцев и дал средним легионерам оклад в 4 миллиона евро в год? Когда не можем найти смысл для существования двукратного победителя чемпионата России, то и не удивляемся частым развалам клубов – за семь лет потеряли ФК «Москву», «Сатурн», «Океан», «Жемчужину» и «Ротор». Уверенно деклассировали «Кубань», «Динамо», «Анжи» и многих других.

Вся система мертвая – негде заработать и не умеют потратить спонсорские средства с умом. Проще говоря, тупик. Даже денежные мешки, вроде «Спартака», часто топчутся на месте с надеждой на редкий прорыв. А все почему? Потому что даже популярные «красно-белые» не прибыльная солидная и стремительно развивающаяся компания. В футболе можно получить средства в день матча, от продажи телевизионных прав, от торговли атрибутикой, от продажи игроков и от спонсоров. В России работает только последний пункт. Причем важно еще и происхождение денег – об этом в конце разговора.

Что делать? Менять менеджеров и перенимать зарубежные стратегии клубного развития.

Гнилая система судейства

Все знают ваши грехи и каждый каждому должен? Давно превратили систему судейства в жизнь провинциального театра, где каждый режиссер мнит себя великим, а каждый захудалый актер ревнует и живет с другими, как пауки в банке. Российский футбол даже повторы не введет по-человечески. В РФС выдумали цифру в 1.2 миллиона евро на клуб для реализации проекта (и 100 тысяч в год на обслуживание), тогда как в мире цены другие – в США аналогичная система дешевле в пять раз, в Португалии – в девятнадцать, в Италии – почти в десять раз. Конечно, в РФПЛ будут проблемы с правосудием, если так считать и управлять, как Будогосский – мастер странных комментариев.

Что делать? Внедрить повторы, поменять руководителя корпуса на волевого и принципиального человека.

Лютое упрямство управленцев

Изоляция РФПЛ ни к чему хорошему не привела. Ни для сборной, ни для клубов, ни для фанатов. Даже дорогую инфраструктуру и психологический эффект от чемпионата мира вряд ли используют с умом, если не будут просто жить по тем же законам в футболе, что немцы, испанцы или голландцы с португальцами. РФС и РФПЛ постоянно ищут какие-то особые формулы вместо того, чтобы банально повторять чужой успешный опыт. И тут не единственная, но базовая проблема – упрямство руководителей. Мутко будет долбить про «импортозамещение в футболе» каждый месяц. Бусогодский – о высоких оценках арбитров. Прядкин – подыгрывать всем и сразу. А главой фактически государственного спортивного ТВ вдруг окажется человек, который не заработает для клубов РФПЛ столько, как они просят, и разницу между либеро и фулбеком вряд ли понимает. Зато хвастаться рейтингами трансляций почтенная дама будет – у Мутко и компании все и всегда замечательно.

Что делать? Отказаться от закрытости РФПЛ и копировать чужой работающий опыт. Велосипед уже изобрели!

Госкорпорации в спонсорах

Списывали миллионы через клубы, заявляли о борьбе за титулы в будущем. И где трофеи «Анжи», например? Даже «Зениту», чтобы реально зарабатывать, а не учитывать в доходы подарки от «Газпрома», нужно очень ярко играть – чтобы на стадионе был аншлаг, как вчера в Лиге Европы. Надо быть трамплином для талантов – не в Китай продавать, а в топ-5. Причем постоянно, и не допускать таких грубых ошибок, как два года подряд с пролетом мимо Лиги чемпионов. А что говорить об остальных?

Когда в РФПЛ клубами управляют люди из государственных компаний, то результат знаем наперед – бардак с элементами цирка. Ведь что отличает частную компанию, например, как у Галицкого, от компании государственной? Первые в футболе будут думать, прежде чем потратить миллионы, и в случае провала в федеральный бюджет рукой не полезут. Вторые на доходы не смотрят, вряд ли наделены талантами менеджеров. В результате некомпетентности футбол не развивается. Поэтому надо думать, нужно ли государственное финансирование? Даже когда есть что тратить – некому делать это с умом.

Что делать? Если уж без бюджетных денег пока нельзя – искать менеджеров, что смогут выработать стратегию ухода от государственного финансирования.

Пока наблюдаем торможение, ведь одна проблема цепляется за другую и все они на удивление связаны между собой. Любой проблеск лишь сильнее убеждают, что нужно бежать от архаических представлений о российском футболе. Пора слезать с печки. Ведь сами видите - лимит изменят на восемь лет позже, чем следовало. Первых российских или хотя бы прошедших школу РФПЛ иностранных игроков для «Реала» и «Манчестер Юнайтед» воспитают на пятнадцать лет позже, если воспитают!

Сборную толковую из них соберут лет через десять в лучшем случае. Может, хватит отчаянно отставать в развитии, если по всему российский футбол должен уверенно быть шестым в Европе, а не только в таблице коэффициентов УЕФА? Все проблемы на поверхности, с каждой можно работать. Только на этой неделе хором заговорили о четырех проблемах – доходах от ТВ, лимите, зарплатах игроков и повторах. И где же волевые решения и структурные изменения, если все понимают причины и осознают последствия?