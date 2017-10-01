Дмитрий Комбаров: «Переворачивали с Джикией Самедова, чтобы у него не запал язык»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об эпизоде первого тайма матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0), в котором полузащитник красно-белых Александр Самедов потерял сознание:

«Там была борьба, и, по-моему, мяч вышел в аут. Смотрю, Саша упал и лежит без движения. Сначала подумал, что он устал и решил взять паузу, но как-то она затянулась. Понял, что-то здесь не так. Подбежал и увидел, что он без сознания. Прибежал Джикия, и мы стали переворачивать Сашу, чтобы язык не запал. Потом подошли доктора, дали ему понюхать нашатырь, и он резко пришёл в себя.

Саня рассказывал, что к нему этот парень, с которым он боролся в воздухе, подошёл в перерыве и сказал: „Я ударил тебе лбом прям в затылок“. Жуть. Самедов говорил, что такого с ним никогда не было, чтобы он прямо обмяк и отключился».

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