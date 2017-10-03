Роналду продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро в благотворительных целях

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду за 600 тысяч евро продал уникальную реплику «Золотого мяча». Трофей был продан на аукционе в рамках благотворительной акции. Покупателем стал Идан Офер, один из богатейших людей Израиля. Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий детям, борющимся с различными болезнями.

Ранее в сети появилось видео, где Роналду посоревновался с футбольным фристайлером.

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