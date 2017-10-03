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Роналду продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро в благотворительных целях

сегодня, 22:26

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду за 600 тысяч евро продал уникальную реплику «Золотого мяча». Трофей был продан на аукционе в рамках благотворительной акции. Покупателем стал Идан Офер, один из богатейших людей Израиля. Все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд Make-A-Wish, помогающий детям, борющимся с различными болезнями.

Ранее в сети появилось видео, где Роналду посоревновался с футбольным фристайлером.

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Все комментарии
Gahi
сегодня в 22:36
Молодец такие акции вызывают большое Уважение. Помощь больным это святое.
da da da
сегодня в 22:36
Рон и своих пробирочных детишек продаст за голоса на ЗМ.
жменя семечек ответил требл
сегодня в 22:35
требл:
Почему не Месси купил?
потому что , там ещё надо процентный налог заплатить )
требл
сегодня в 22:29
Почему не Месси купил?
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