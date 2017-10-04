Оздоев: «Установка на матч с Южной Кореей - выиграть»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал установку главного тренера сборной России Станислава Черчесова на матч против Южной Кореи.
«Мы с первого дня начали готовиться к матчу с Южной Кореей. Тактического разбора не было, но в ближайшие дни тренерский штаб расскажет, как действовать против этого соперника. Как всегда - нужно выиграть. Никаких других установок».
Ранее собщалось, что сборная Россия в этом матче попробует продемонстрировать открытую и атакующую игру.
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Но сделаем как всегда)))
Но сделаем как всегда)))