Руни приступил к исправительным работам в доме престарелых

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, который в качестве наказания за вождение транспортным средством был приговорен к 100 часам исправительных работ, приступил к работе в доме престарелых.

Напомним, что в ночь с 31-го августа на 1 сентября лучший бомбардир в истории «Трех Львов» был задержан дорожной полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде после превышения скорости. Более того, в машине с Руни была женщина, что накалило ситуацию в семье футболиста. Однако Руни, похоже, готов доказать своей жене Колин, что изменится.

«Уэйн знает, что ему нужно делать это, и он с головой погрузился в новую деятельность. Он не чурается грязной работы. Казалось, что он наслаждается этой работой», - заявил источник, знакомый с ситуацией.

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