Бышовец: «У России большой шанс на победу в сегодняшнем матче»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями в преддверии матча сборных России и Южной Кореи.

«Я посетил несколько тренировок сборной России. Могу сказать, что национальная команда находится в отличном моральном состоянии. Все футболисты настроены на борьбу, и понимают, что конкуренция за место в составе очень высокая. Чувствуется рабочий настрой у игроков, а главное фактор сознательности. Мне будет не хватать Александра Головина, особенно хотелось посмотреть на его сочетание с Кузяевым и Миранчуком. Но вернулся Александр Кокорин, что приятно радует. Мы видим, как в сборной идёт смена поколений.

У сборной России большой шанс на победу в сегодняшнем матче. Несмотря на товарищеский статус матча, я уверен, борьба будет бескомпромиссной. Южная Корея – команда современная, поэтому разгрома ждать не стоит. Нас ждёт хороший матч в исполнении сборной России. Мы соскучились по зрелищу. В команде Станислава Черчесова есть футболисты, которые смогут нам его подарить».



Ранее Бубнов также высказывался о матче Россия - Южная Корея.

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