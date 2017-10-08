Восемь игроков «Ювентуса» могут пропустить матч с «Лацио» из-за травм

Туринский «Ювентус» в преддверии матча с «Лацио», который состоится 14 октября, может недосчитаться сразу нескольких игроков основного состава. Под вопросом участие в игре из-за травм сразу восьми игроков. Это Миралем Пьянич, Клаудио Маркизио, Сами Хедира, Марио Манджукич, Андреа Барцальи, а также Марко Пьяца, Бенедикт Хеведес и Маттиа Де Шильо.

Напомним, что в минувшем туре национального первенства «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой».

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