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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
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Хайнкес: «„Бавария“ должна следовать модели развития „Реала“»

сегодня, 17:33

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес хочет, чтобы в мюнхенском клубе брали пример с мадридского «Реала»:

«Я хочу построить команду, в которой игроки будут помогать друг другу и фокусироваться на успехах клуба. У меня есть четкое осознание того, как этого достичь. Несмотря на слабые результаты в последних матчах, я уверен, что команда сможет продемонстрировать себя с другой стороны. Пока что такие игроки, как Мюллер, не показывают свой лучший футбол. Однако у команды есть класс, и игроки должны этот класс продемонстрировать.

В последние годы я внимательно следил за клубным футболом на международном уровне, и меня очень впечатлил „Реал“. Мы должны следовать их модели развития».

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Все комментарии
Слайш
сегодня в 18:24
А Томас обижался на папу Карло за то, что тот его на скамейке держал ) Ждал нового тренера, а тут оказывается и Юпп считает, что Мюллер халтурит ))
вoлгoдoн ответил Mоnоlo
сегодня в 18:22
Mоnоlo:
У Баварии модель лучше. Они все подряд не скупают.
Бовария делает ставку на ослабление конкурентов,Черкизон больше времени в кабинетах проводит.Разные модели.Но легковнедримые.
Mоnоlo
сегодня в 18:18
У Баварии модель лучше. Они все подряд не скупают.
вoлгoдoн
сегодня в 18:17
О,Унва пришел) Скрытый мадридоглор и кристинолюб)
Y.N.W.A.
сегодня в 18:16
Дедушка Юпп вынес Барсу 7:0 по сумме двух матчей и восхищается Реалом.
Угадайте, у кого диарея?)
Y.N.W.A.
сегодня в 18:11
    вoлгoдoн ответил Гнойный
    сегодня в 18:11
    Гнойный:
    У вас заключение врача уже на руках?
      Don trambon
      сегодня в 18:10
      Нда) у баварии своего вообще ничего нет))0 ни игроков, ни модели развития) смешно.
      Don trambon ответил магистрат Калавий
      сегодня в 18:09
      магистрат Калавий:
      Похоже Юпп не всё заметил. Нагретые шары во время жеребьёвки, проходной двор в плей-офф, регулярные голы из офсайдов в финалах и других важнейших матчах, такой путь не для Баварии.
      Так он и не хочет следовать пути бырсы, который ты описал.
      Гнойный ответил магистрат Калавий
      сегодня в 18:05
      магистрат Калавий:
      Похоже Юпп не всё заметил. Нагретые шары во время жеребьёвки, проходной двор в плей-офф, регулярные голы из офсайдов в финалах и других важнейших матчах, такой путь не для Баварии.
      У вас заключение врача уже на руках?
      вoлгoдoн
      сегодня в 18:02
      На багаже физрука Анчелотти поедет дед)
      Кабинетными мадридскими победами восторгаться нынче в тренде)
      Artuom ответил магистрат Калавий
      сегодня в 18:02
      магистрат Калавий:
      Похоже Юпп не всё заметил. Нагретые шары во время жеребьёвки, проходной двор в плей-офф, регулярные голы из офсайдов в финалах и других важнейших матчах, такой путь не для Баварии.
      Что из этого относится к модели развития клуба??)
      kolpankolpan
      сегодня в 17:59
      Кажется хочет прикупить за дорого одного, но известного и сильного игрока.
      жменя семечек
      сегодня в 17:55
      не надо никому подражать. у немцев своя, только им присущая модель развития, которую они разбалансировали когда позвали гвардиолу. просто станьте сами собой, и этого будет достаточно что бы снова размазывать барселону
      вованыч 80
      сегодня в 17:52
      Пример брать с середнячка примеры!??!))
      магистрат Калавий
      сегодня в 17:48
      Похоже Юпп не всё заметил. Нагретые шары во время жеребьёвки, проходной двор в плей-офф, регулярные голы из офсайдов в финалах и других важнейших матчах, такой путь не для Баварии.
      AlexanderP622 ответил Шуnя771
      сегодня в 17:47
      Шуnя771:
      Однозначно! Так считают и все болельщики Реала и... Барселоны))
      Ну Барселона здесь не при чём.
      Эфиалтус
      сегодня в 17:44
      Реал сейчас лучший во всем..) ну и барся конечно,лучшая по пенкам и судьям..
      Морозовский
      сегодня в 17:42
      Первым делом тогда надо научиться праздновать голы в стиле Роналду!
      konstantin_t
      сегодня в 17:38
      Перес там сейчас поперхнулся, свое чего нибудь придумайте!
      Шуnя771
      сегодня в 17:34
      Однозначно!

      Так считают и все болельщики Реала и... Барселоны))
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