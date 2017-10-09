Хайнкес: «„Бавария“ должна следовать модели развития „Реала“»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес хочет, чтобы в мюнхенском клубе брали пример с мадридского «Реала»:

«Я хочу построить команду, в которой игроки будут помогать друг другу и фокусироваться на успехах клуба. У меня есть четкое осознание того, как этого достичь. Несмотря на слабые результаты в последних матчах, я уверен, что команда сможет продемонстрировать себя с другой стороны. Пока что такие игроки, как Мюллер, не показывают свой лучший футбол. Однако у команды есть класс, и игроки должны этот класс продемонстрировать.

В последние годы я внимательно следил за клубным футболом на международном уровне, и меня очень впечатлил „Реал“. Мы должны следовать их модели развития».

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