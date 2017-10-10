Коулмэн: «Мои игроки отдали на поле всё, но этого было недостаточно. Удачи ирландцам»

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн прокомментировал домашнее поражение от Ирландии в решающем матче квалификации ЧМ-2018 (0:1):

«Мне показалось, что в первом тайме мы вполне доминировали. Понимали, что у Ирландии будет план на эту игру, и они отлично его реализовали. Отдадим им должное.

После потери Алена мы стали хуже играть в атаке, пострадала наша креативность. Было сложно пробить оборону соперника из 10 человек. Мартин О’Нил проделал отличную работу со своей командой, желаю им удачи. Надеюсь, он выведет Ирландию на чемпионат мира.

Мои игроки сделали всё возможное, но этого оказалось недостаточно. Понимали, что в последних четырёх турах нам надо будет победить в каждой игре. Мы смоли победить в трёх из них, но не справились с последней.

Моё будущее? Нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы пыль улеглась. После этого мы встретимся с руководством и всё обсудим».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте