Буффон: «Мои последователи? Доннарумма - самый интересный вариант»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон похвалил голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.



«Мои последователи? На данный момент самым интересными вариантом является Доннарумма. В европейском футболе он самый молодой и это нормально, что к нему приковано столько внимания. У него очень необычные навыки, но в целом я ценю всех хороших голкиперов. Мне нравится, когда вратарь красиво играет».



Джанлуиджи Буффон попал в число номинантов на «Золотой мяч».

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