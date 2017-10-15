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Кучук: «У „Ростова“ на 90% новая команда, и иногда это проявляется»

сегодня, 19:27
РостовРостов0 : 1РубинРубинМатч завершен

После поражения от «Рубина» в матче 13-го тура РФПЛ главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отметил, что после бурного трансферного окна, во время которого состав команды кардинально изменился, игроки «Ростова» все еще притираются друг к другу:

«Тяжело воспринимать происходящее, когда соперник реализует свой единственный момент. В начале чемпионата некоторые моменты мы удерживали, а вот сейчас проблемы проявляются. У нас на 90% новая команда, и иногда это проявляется.

Что касается пропущенного мяча, мы знали этот угловой соперника, разбирали его, но два рикошета - мяч в воротах. Уровень нашей игры достаточно приличный, но еще надо уметь добиваться результата. Команда новая, ребята притираются, и все это сказывается».

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Все комментарии
Таганский
сегодня в 19:52
"Ребята притираются.."
Дружище!!
Через 2 тура заканчивается 1 круг!!
А у тебя все притирка!!
У КББ времени было знааааачительно меньше, чтобы команду из стыков вывести в ЛЧ!!
Время на притирку кончилось!! Осталось только на доводку!!
Быстрее решай!!
вoлгoдoн
сегодня в 19:29
Лишь бы не проявилось в лице ФНЛ.
О зоне Еврокубков уже не грезим.
Дружно молимся на конструктора Кучука.
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