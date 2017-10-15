Кучук: «У „Ростова“ на 90% новая команда, и иногда это проявляется»

После поражения от «Рубина» в матче 13-го тура РФПЛ главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отметил, что после бурного трансферного окна, во время которого состав команды кардинально изменился, игроки «Ростова» все еще притираются друг к другу:

«Тяжело воспринимать происходящее, когда соперник реализует свой единственный момент. В начале чемпионата некоторые моменты мы удерживали, а вот сейчас проблемы проявляются. У нас на 90% новая команда, и иногда это проявляется.

Что касается пропущенного мяча, мы знали этот угловой соперника, разбирали его, но два рикошета - мяч в воротах. Уровень нашей игры достаточно приличный, но еще надо уметь добиваться результата. Команда новая, ребята притираются, и все это сказывается».

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