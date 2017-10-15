Кучук: «Хочу поблагодарить команду. Не за результат, а за уровень игры»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук остался доволен выступлением своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Рубина», несмотря на поражение:

«Получалось очень многое. Но не получилось закрыть один единственный стандарт соперника. В футболе так бывает - ты имеешь преимущество, но один стандарт решает исход матча. Тем не менее, хочу поблагодарить команду. Не за результат, с ним все понятно, а за уровень игры. Было тяжелое поле, тяжелые условия, но мы старались все время прибавлять. Готовность к игре была хорошей. Я видел команду».

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