Бердыев: «Ростов-на-Дону в моём сердце навсегда»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
15:30 Матч завершен Брайтон энд Хоув 1:1 Эвертон
18:00 Матч завершен Саутгемптон 2:2 Ньюкасл
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Байер 2:2 Вольфсбург
19:00 Закончился первый тайм Вердер 0:2 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
19:30 27’ Малага 0:0 Леганес
21:45 сегодня Бетис -:- Валенсия
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
13:30 Матч завершен Фиорентина 2:1 Удинезе
21:45 сегодня Интер -:- Милан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Уфа 1:0 Локомотив М
16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Рубин
19:00 Закончился первый тайм Зенит 0:0 Арсенал Т
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
16:00 Матч завершен Бордо 1:1 Нант
22:00 сегодня Страсбур -:- Марсель
  • Главные новости
  • Все новости
18:26
Гол М'Вила принёс «Рубину» победу над «Ростовом»95
15:53
«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву»156
15:29
«Ростов» - «Рубин»: стартовые составы14
12:28
«Спартак» и «Севилью» рассудит итальянец Рокки39
11:37
Матч «Зенит» - «Арсенал» посетит около 54 тыс. болельщиков218
19:57
Миланов: «ЦСКА набирает очень много очков на выезде. Нужно ещё перестать терять их дома»0
19:51
«Арсенал» пропустил с пенальти с начала прошлого сезона больше любого другого клуба АПЛ0
19:43
Черышев помог «Вильярреалу» обыграть «Жирону»7
19:39
Моуриньо: «Возможно, в старости расскажу, почему я не возглавил „Барселону“ в 2008 году»8
19:27
Кучук: «У „Ростова“ на 90% новая команда, и иногда это проявляется»2
19:19
Моуриньо: «Мои отношения с „Интером“ - это как роман»4
18:56
Матч против «Ростова» стал для Канунникова 100-м в составе «Рубина»2
18:54
Кучук: «Хочу поблагодарить команду. Не за результат, а за уровень игры»4
18:47
Бердыев: «Слава богу, что выдержали»9
18:43
Мата: «Иньеста - лучший игрок, с которым я играл в одной команде»3
18:31
«Ман Сити» установил любопытное достижение7
18:20
«Байер» поделил очки с «Вольфсбургом»3
18:09
Супруга Месси подтвердила, что ждет ребенка20
18:09
Киоун: «Когда наступит январь, Озила в „Арсенале“ не будет»5
17:55
Руни забил 36-му сопернику в АПЛ, 4-й результат в истории турнира5
17:55
Корян: «„Локомотив“ мог забивать в первом тайме, как минимум, дважды»1
17:49
«Зенит» - «Арсенал»: стартовые составы46
17:45
Жезус: «Я живу ради голов»2
17:39
Геркус: «Поражение от „Уфы“ требует внимательного анализа и работы над ошибками»8
17:36
Конте: «АПЛ - сложнейшая лига в мире, без сомнений»1

Бердыев: «Ростов-на-Дону в моём сердце навсегда»

сегодня, 19:01
РостовРостов0 : 1РубинРубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Ростовом», который он возглавлял до текущего сезона, дал понять, что не забыл годы, проведенные в городе на берегу Дона:

«Ростов-на-Дону в моем сердце навсегда. Это касается и всего нашего тренерского штаба. Это одна из самых ярких страниц в нашей жизни».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Дед Мазая ответил sir-5
сегодня в 19:59
sir-5:
В сердце его Ростов навсегда, только одно невдомёк: Кто уволок игроков,и куда и стибрил кто кошелёк???
У губера вашего пошукайте кошелек...)
нечитайло
сегодня в 19:58
жаль конечно
ЭJlvIS ответил Dominators
сегодня в 19:58
Dominators:
Мы хоть были бедняками ими и остались . А где ваши победы в новой истории . Вы же Всероссийское общество , не то что мы заводская команда . И где все ваше имущество , как то здания , земли , стадион . И кому это все сейчас принадлежит . И вы наверное сейчас на 1 месте . Поглумиться можно над любым клубом ,только можно и получить в ответку . Весь этот сезон я поддерживал Динамо . Теперь этого делать не буду .
АЖАЖАЖАЖА
salaga
сегодня в 19:55
Сейчас подгребёт что есть в Рубине и, оставив там навсегда любовь, вернётся в Ростов. И ведь примут с распростёртыми объятиями. Сердце у него любвеобильное - всем места хватит: вот только кошельки потолще не верят, что его любовь бескорыстна и не подпускают. Федун чуть не попался на крючок, но во-время соскочил. А мог, ведь, занять всё сердце целиком.
Dominators ответил ЭJlvIS
сегодня в 19:54
ЭJlvIS:
А вы уже катитесь. Но не с горы, а с терки. АЖАЖАЖАЖА
Веришь , да хоть в 3 лигу , все равно я буду за Ростов болеть . Но и твой клуб не блещет , мягко говоря .
salaga ответил Dominators
сегодня в 19:45
Dominators:
Мы хоть были бедняками ими и остались . А где ваши победы в новой истории . Вы же Всероссийское общество , не то что мы заводская команда . И где все ваше имущество , как то здания , земли , стадион . И кому это все сейчас принадлежит . И вы наверное сейчас на 1 месте . Поглумиться можно над любым клубом ,только можно и получить в ответку . Весь этот сезон я поддерживал Динамо . Теперь этого делать не буду .
    Dominators ответил ЭJlvIS
    сегодня в 19:37
    ЭJlvIS:
    А вы уже катитесь. Но не с горы, а с терки. АЖАЖАЖАЖА
    Мы хоть были бедняками ими и остались . А где ваши победы в новой истории . Вы же Всероссийское общество , не то что мы заводская команда . И где все ваше имущество , как то здания , земли , стадион . И кому это все сейчас принадлежит . И вы наверное сейчас на 1 месте . Поглумиться можно над любым клубом ,только можно и получить в ответку . Весь этот сезон я поддерживал Динамо . Теперь этого делать не буду .
    ermak6448
    сегодня в 19:37
    сказано по восточному ...
    ЭJlvIS ответил Dominators
    сегодня в 19:26
    Dominators:
    На мнение такого известного пользователя соккер болельщикам Ростова как с горы катиться .
    А вы уже катитесь. Но не с горы, а с терки. АЖАЖАЖАЖА
    ЭJlvIS ответил Dominators
    сегодня в 19:25
    Dominators:
    На мнение такого известного пользователя соккер болельщикам Ростова как с горы катиться .
    Что же ты реагируешь на мои слова? АЖАЖАЖА
    На, вспоминай родной Ростов. АЖАЖАЖАЖА



    Dominators
    сегодня в 19:23
    Не искренне , Бекиевич . Как там у Станиславского ,- **не верю **.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:22
    Удачи КББ! Всегда был и остаётся человеком.. А, то, что редиски отписали..так зуб за зуб, глаз за глаз. Понял Дед???)
    RussianHorse
    сегодня в 19:21
    Прям как женщина, которая выбрала богатого, но говорит, что «первая, бедная любовь в ее сердце навсегда»
    Dominators ответил Брулин
    сегодня в 19:20
    Брулин:
    Без Туркмена, ростов щас играл бы в фнл с факелом
    Ты за нас не переживай , вон твоя Барса скоро будет играть в чемпионате Каталонии .
    Dominators ответил ЭJlvIS
    сегодня в 19:19
    ЭJlvIS:
    Воронеж уважаю. Даже люблю. А все благодаря группе Сектор Газа. А вот Ростов...если б не поведение некоторых на соккере, поймавших звездную болезнь, то относился бы. так. Есть и есть.. Да и Ростов в 2014/2015 вылетать должен был. Играл ужасно. Туркмен спас их, а они еще недовольны ))))
    На мнение такого известного пользователя соккер болельщикам Ростова как с горы катиться .
    sir-5
    сегодня в 19:18
    В сердце его Ростов навсегда,
    только одно невдомёк:
    Кто уволок игроков,и куда
    и стибрил кто кошелёк???
    ЭJlvIS ответил Брулин
    сегодня в 19:07
    Брулин:
    Без Туркмена, ростов щас играл бы в фнл с факелом
    Воронеж уважаю. Даже люблю. А все благодаря группе Сектор Газа. А вот Ростов...если б не поведение некоторых на соккере, поймавших звездную болезнь, то относился бы. так. Есть и есть..
    Да и Ростов в 2014/2015 вылетать должен был. Играл ужасно. Туркмен спас их, а они еще недовольны ))))
    Брулин
    сегодня в 19:06
    Без Туркмена, ростов щас играл бы в фнл с факелом
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:03
    Ростов в сердце,в душе тугрики)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100