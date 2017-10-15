Бердыев: «Ростов-на-Дону в моём сердце навсегда»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Ростовом», который он возглавлял до текущего сезона, дал понять, что не забыл годы, проведенные в городе на берегу Дона:

«Ростов-на-Дону в моем сердце навсегда. Это касается и всего нашего тренерского штаба. Это одна из самых ярких страниц в нашей жизни».

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