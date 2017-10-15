Бердыев: «Ростов-на-Дону в моём сердце навсегда»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Ростовом», который он возглавлял до текущего сезона, дал понять, что не забыл годы, проведенные в городе на берегу Дона:
«Ростов-на-Дону в моем сердце навсегда. Это касается и всего нашего тренерского штаба. Это одна из самых ярких страниц в нашей жизни».
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https://www.youtube.com/watch?v=vocR616W20Y
На, вспоминай родной Ростов. АЖАЖАЖАЖА
https://www.youtube.com/watch?v=KgiW-EsDbrc
https://www.youtube.com/watch?v=ReK_mrcsw2g
https://www.youtube.com/watch?v=gzHhI4lC8Zk
https://www.youtube.com/watch?v=GWSREXkY874
На, вспоминай родной Ростов. АЖАЖАЖАЖА
только одно невдомёк:
Кто уволок игроков,и куда
и стибрил кто кошелёк???
только одно невдомёк:
Кто уволок игроков,и куда
и стибрил кто кошелёк???
Да и Ростов в 2014/2015 вылетать должен был. Играл ужасно. Туркмен спас их, а они еще недовольны ))))
Да и Ростов в 2014/2015 вылетать должен был. Играл ужасно. Туркмен спас их, а они еще недовольны ))))