Сенников: «Сёмин привил „Локомотиву“ дух победителя»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников попытался понять причины лидерства «железнодорожников» в чемпионате России:

«Что помогло „Локомотиву“ добраться до первой строчки? Это не совсем быстрый путь. Наверное, Юрий Павлович Семин привил команде дух победителя. Это началось с прошлого сезона. Да, может быть, не удалось выиграть в чемпионате, но зато удалось завоевать Кубок России. Это тоже воспитывает волю к победе. За год, конечно, были наработаны какие-то связки: кто-то раскрылся, заиграл в полную силу. В общем, прошлый сезон стал для „Локомотива“ хорошим учебным пособием. И то, что не получилось тогда, в этом сезоне команда постаралась исправить.

Надолго ли лидерство „Локомотива“? Сложно сказать. Много команд сильных в чемпионате. Это далеко не только один „Зенит“, с которым „Локомотив“ встретится в следующем туре. Могут дотянуться и „Спартак“, и ЦСКА, и другие. Кому-то покажется, что отрыв от соперников в 7-8 очков - это большой отрыв, но на самом деле это не так много. При учете того, что сейчас „Локо“ предстоят встречи с прямыми конкурентами - „Зенитом“ и ЦСКА. „Локомотива“ давно не было на первой строчке турнирной таблицы. Очень важно, что ребята могут почувствовать себя в роли лидера. Это придает уверенности. Конечно, предстоящие матчи будут сложными. Посмотрим, насколько „Локомотив“ готов психологически и физически. Особенно к борьбе с „Зенитом“, который силен и по составу, и по игре».

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