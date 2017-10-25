«Зенит» приступил к подготовке к матчу с «Локомотивом» в полном составе

«Зенит» приступил к подготовке к матчу 15-го тура РПЛФ против «Локомотива», который состоится 29 октября в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает о том, что команда Роберто Манчини возобновила тренировки в полном составе. Утренняя тренировка началась в 10:00 и продолжалась около часа. Днем команда проведет еще одно занятие.

«Зенит» продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте