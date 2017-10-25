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«Зенит» приступил к подготовке к матчу с «Локомотивом» в полном составе

сегодня, 13:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив29.10.2017 в 16:30 Не начался

«Зенит» приступил к подготовке к матчу 15-го тура РПЛФ против «Локомотива», который состоится 29 октября в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает о том, что команда Роберто Манчини возобновила тренировки в полном составе. Утренняя тренировка началась в 10:00 и продолжалась около часа. Днем команда проведет еще одно занятие.

«Зенит» продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин.

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Мигалков
Мигалков
сегодня в 13:21
Интересное письмо читателя одной спортивной газеты о бесплатных билетах на матчи Зенита. Вот часть этого письма:

"Я, конечно, рад, что начали билеты бесплатно давать, но «Газпром» лучше бы выделил бесплатные билеты в театр, кино. И к тому же, что выходит? Все детские комплексы и кружки платные, а на «Зенит» — бесплатно… Что за страна такая? Для кого вы это делаете?

Сомневаюсь, что все объясняется только имиджевыми соображениями или желанием обеспечить своему клубу дополнительную поддержку зрителей, идеей привлечь новых болельщиков на новый красавец-стадион. Похоже, что предприятия вовсе не о досуге своих сотрудников заботятся. Они становятся частью схемы. Глобальной схемы по обману УЕФА.


Сейчас поясню, о чем идет речь. Как известно, в европейском футболе уже несколько лет действует правило финансового fair play. Просто так взять и кинуть клубу денег от спонсора нельзя — надо показать реальную выручку, от билетов, от атрибутики, от телеправ, от прочей деятельности. Слишком хорошо это помнит московское «Динамо», которое еврофутбольными чиновниками было лишено права участвовать в Лиге Европы, с чего, собственно, и начался два с лишним года назад крах бело-голубых.

В итоге несложно предположить, что «Зенит» записывает липовый доход клубу от продажи билетов. Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба. Тут принцип «один город — одна команда» культивируется давно. Так что, если ты интересуешься футболом, практически наверняка болеешь за «Зенит». Муниципалитеты добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы.

Формально касса клуба пополняется. И на нее-то и закупаются потом пачки новых футболистов! Все очень просто.

Что же мы имеем в итоге? Газовый монополист, являющийся официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА, на эту самую УЕФА… не хочется говорить слово «кладёт» — креативно и творчески обходит ее требования. Логично было бы даже пойти дальше и предположить, что все остальные источники клубной кассы, которые не видны стороннему глазу, пополняются такими же креативными способами. Отчего бы не написать, например, будто дорогая клубная атрибутика поступила в детские учреждения? Или, к примеру, ложи топ-менеджментом «Газпрома» выкупались за миллион рублей каждое место?"
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:20
Желаю "Локомотиву" победить!!!
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 13:19
Что девчонки отдохнули уже?
А то устали бедненькие!
БАКЛАНЫ)
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 13:16
и в субботу отправится на предматчевый карантин

Молодцы, заботятся о сопернике!
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