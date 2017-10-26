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Хазенхютль подверг критике судейство в матче Кубка Германии с «Баварией»

сегодня, 06:43
РБ ЛейпцигРБ Лейпциг1 : 1БаварияБаварияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Лейпцига» Раль Хазенхютль после поражения от «Баварии» (1:1, 4:5 - пенальти) в матче 1/16 финала Кубка Германии усомнился в правильности решений главного арбитра встречи Феликса Цвайера. Напомним, на 53-й минуте поединка «Лейпциг» остался в меньшинстве, после того как с поля за вторую жёлтую карточку был удалён хавбек хозяев Наби Кейта.

«Мне кажется, что Наби Кейта получил две жёлтые за два нарушения правил. Каждый первый фол обернулся для него карточкой, хотя до того, как Кейта показали первую жёлтую, на нём уже сфолили несколько раз. Такая ситуация не кажется мне справедливой, но это был не решающий эпизод матча.

Решающим был момент, когда рефери, стоя в трёх метрах от нарушения, хотел назначить пенальти в ворота „Баварии“, но передумал, потому что его ассистент лучше видел эпизод, находясь от него в 40 метрах. Извините, но в такие моменты очень сложно понять и принять то, что произошло с арбитром».

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