Михайлович: «Цель „Торино“ - борьба за еврокубковые места»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал нынешнее состояние команды, которая в пяти последних встречах набрала всего 2 очка.



«Конечно, будут некоторые изменения в команде. Некоторые игроки порой не дают мне того, что я от них требую. Если вы технически одарены, но не находитесь в форме, то вы автоматически попадаете на скамейку запасных. Я думал, что мои парни поняли это, но видимо нет.



Я осознаю риски этой профессии, которые напрямую зависят от результата. Когда я чувствую уверенность - я становлюсь сильнее. Цель „Торино“ - борьба за еврокубковые места».



Недавно президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал слухи о продлении контракта с Синишей Михайловичем.

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