Геркус: «„Локомотив“ сможет оправиться после поражения»

Президент «Локомотива» Илья Геркус остался разочарован исходом матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа». «Железнодорожники» уступили в родных стенах.

«Мы очень расстроены и разочарованы после такого матча. Безусловно, команда сможет оправиться после поражения. Впереди важная игра с ЦСКА.

Что касается травмы Гильерме, то пока не знаем, насколько она является тяжелой. Завтра будет медицинское обследование, после чего уже будет информация».

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