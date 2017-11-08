В матче 22-го тура ФНЛ «Тамбов» на последних секундах обыграл «Балтику». В другом матче тура «Луч-Энергия» и «Волгарь» расписали сухую мировую.
Тамбов. Стадион «Локомотив».
«Тамбов» - «Балтика» - 2:1 (0:0)
Голы: Чуперка 51, Часовских 66, Трусевич 90+.
«Тамбов»: Смирнов, Быстров, Горбатюк, Шляков, Овсиенко, Шевчук (Скворцов 46), Чернышов (Рыбин 80), Дутов (Рыжков 64), Мурнин, Младен, Часовских.
Главный тренер: Андрей Талалаев.
«Балтика»: Помазан, Логашов, Крючков, Каленкович, Джалилов, Свежов, Малеев (Дмитриев 81), Чуперка, Скопинцев (Кобялко 90), Касьян, Себаи.
Главный тренер: Игорь Черевченко.
Предупреждения: Касьян 14, Джалилов 31, Шевчук 45, Дутов 55, Чуперка 59, Мурнин 68.
Судья: Павел Кукуян.
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