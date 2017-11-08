Сёмин посетил расположение сборной Аргентины

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сегодня днем приехал в гостиницу, где проживает сборная Аргентины. Наставник «железнодорожников» побывал на этаже, забронированном за южноамериканской командой. Цель визита российского специалиста не сообщается.

Напомним, аргентинцы прибыли в Москву 5 ноября для подготовки к товарищескому матчу со сборной России. Игра пройдет 11 ноября в «Лужниках», на поединок продано порядка 74 тысяч билетов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте