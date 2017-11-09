Рауш: «Месси любит делать то, чего никто не ожидает. Против него будет тяжело»

Защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш поделился ожиданиями от предстоящих контрольных матчей с Аргентиной и Испанией:

«С Испанией уже пересекался, на юношеском Евро. Помню там Де Хеа, Кркича и Карвахаля. У испанцев все сборные сильны. С ними и аргентинцами придётся нелегко. Но по этим двум матчам будет ясно, чего мы стоим как команда и сколько нам ещё не хватает до топ-сборных.

Согласен с Антоном Миранчуком в том, что аргентинцы зависимы от Месси. И в „Барселоне“ так же: без Лео игра совсем другая. Месси – лучший в мире, он может выиграть матч в одиночку.

Как остановить его, если он окажется на моём фланге? Уф, тяжело против Месси! Он всегда видит, где защитник, поэтому не допускает ошибок. И чувствует соперника: если ты сзади – сразу отдаст мяч, первым же касанием. Есть один-два метра – обработает, развернётся и быстро двигается на тебя. Нужна стопроцентная концентрация у всех, не только на фланге. Месси любит делать то, чего никто не ожидает».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Лионель Месси выйдет в стартовом составе на матч с Россией.

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