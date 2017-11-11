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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.1 3.7 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Россия - Аргентина: стартовые составы

сегодня, 15:18
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина16:00 Не начался

Стали известны составы сборных России и Аргентины на товарищеский поединок. Напомним, что на матче ожидается аншлаг

Россия: Акинфеев, Фернандес, Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш, Глушаков, Кузяев, Полоз, Кокорин, Смолов.

Запасные: Лунев, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Ерохин, Нойштедтер, Дзагоев, Комбаров.

Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо, Сальвио, Перес, Ди Мария, Агуэро, Месси.

Запасные: Маммана, Паредес, Фасио, Бенедетто, Гусман, Перотти, Банега, Дибала, Гомес, Ригони, Павон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
tesch
сегодня в 15:59
Удачи и без травм!
drug01
сегодня в 15:59
Главное Васин в составе
нечитайло
сегодня в 15:58
Алга россия
Хаким Магамедов ответил LOpp
сегодня в 15:57
LOpp:
одна единственная интрига в этом матче - кто больше сборной России привезет голов : Месси или Васин.
или Акинфеев
самуил кац 1 ответил За Ливерпуль
сегодня в 15:55
За Ливерпуль:
Могу не согласится насчет результата.Особо никто не ждет победы, а уж на 99% это уж ты перегнул.Наоборот, все спецы говорят о достойной игре и не более.То есть если проиграть то достойно.
Ну извини, погорячился малость! Но ошибся не намного!
nnb199O
сегодня в 15:55
Акинфеев против Месси , звучит однако ))
За Ливерпуль
сегодня в 15:55
Все пришли посмотреть на Месси ,а не Россию))
Ерден
сегодня в 15:54
Глушаков и Джикия явно тут лишние, хорошо хоть Комбарик на лавке. Но банщик все равно всех воробьев обстреляет
За Ливерпуль ответил cska plus
сегодня в 15:53
cska plus:
У Аргентины, Зенит в запасе.
И один в основе.Завидно???)))
За Ливерпуль ответил самуил кац 1
сегодня в 15:52
самуил кац 1:
Вот чего мы ждем от нашей сборной, да и от нашего футбола вообще ? Все практически, на 99 % ждут от наших победы в этой игре . А о том, что лысый опять ставит экспериментальный состав не говорит никто ! А в игре с испанцами в старте выйдут на 50 % другие игроки, к бабке не ходи. А ведь это последние перед ЧМ игры с по настоящему сильными соперниками ! Дурдом, сплошной дурдом с этой сборной, а точнее - с гл. тренером и руководством РФС, которое сосватало на сборную тупого осетинского таракана !
Могу не согласится насчет результата.Особо никто не ждет победы, а уж на 99% это уж ты перегнул.Наоборот, все спецы говорят о достойной игре и не более.То есть если проиграть то достойно.
cska plus
сегодня в 15:52
У Аргентины, Зенит в запасе.
VIPded
сегодня в 15:51
Мега-голеодора-супертрофейщика Дзюбу в состав вписать буквов не хватило? )))
Tommy Lee
сегодня в 15:51
5-2-3, Черчесов всё не знает какую чушь сотворить, кто передачи нападающим будет отдавать.
самуил кац 1
сегодня в 15:50
Вот чего мы ждем от нашей сборной, да и от нашего футбола вообще ? Все практически, на 99 % ждут от наших победы в этой игре . А о том, что лысый опять ставит экспериментальный состав не говорит никто ! А в игре с испанцами в старте выйдут на 50 % другие игроки, к бабке не ходи. А ведь это последние перед ЧМ игры с по настоящему сильными соперниками ! Дурдом, сплошной дурдом с этой сборной, а точнее - с гл. тренером и руководством РФС, которое сосватало на сборную тупого осетинского таракана !
LOpp
сегодня в 15:46
одна единственная интрига в этом матче - кто больше сборной России привезет голов : Месси или Васин.
Брулин
сегодня в 15:46
Зачем опять кучу нападающих усач выставил? Обороняться будем же весь матч
Kashaev Kamil ответил Ваня лучший
сегодня в 15:46
Акинфеева нужно вообще выгнать из сборной давно. Он в каждом матче, "рекордсменит"
HiiMaN
сегодня в 15:45
Акинфеев Смолов..всё понятно
Kuprin
сегодня в 15:43
Банщик лишний - ложка дегтя
Zely
сегодня в 15:43
Матч обещает быть увлекательным, ждемс много голов. Буду переживать за зборную России. Удачиим им,увы но без удачи никак...
Skorp-winner
сегодня в 15:41
Усатый в своем стиле) интересно кто будет креативить при таком составе? Не Дзаги, не одного из Миранчуков! Уберите физрука, пока есть еще время до ЧМ, он вообще не понимает что делает! гы-гы
Tommy Lee
сегодня в 15:40
Ерохина нет в старте, но полузащита всё равно атас.
lobsterdam ответил Cektor
сегодня в 15:40
Cektor:
в этом и беда , что вратарь (Черчесов) тернерует сборную России
вот именно, что "тернерует" - оговорка по Зяме Фрейду!
sihafazatron
сегодня в 15:39
для орлова сегодня играют зенит против зенита)
Дмитрий Роганов
сегодня в 15:37
пойдёт
Cektor ответил Ваня лучший
сегодня в 15:36
Ваня лучший:
После игры Зенита с Локо, вряд ли Лунев будет даже в следующей игре в Питере с Испанией. Черчесов как вратарь в футболе разбирается ( немного)
в этом и беда , что вратарь (Черчесов) тернерует сборную России
Aram Yagubyan
сегодня в 15:34
Да у аргов состав второсортный, любители какие-то


А если по чесноку, то надеюсь, что фильма для взрослых сегодня не будет😂
Зафод Библброкс
сегодня в 15:34
Черчесов выставил три напа 0_о
слабоумие и отвага)))

смеха ради поставил в конкурсе прогнозов 2000 на победу России.. товарняк, не думаю что аргентинцы сильно напрягаться будут
Аргeнтинeц
сегодня в 15:33
а где фанат Лионеля Дриусси? или он уже сфоткался и теперь очередь Краневиттера?
ПерекатиПоле
сегодня в 15:32
Хотелось бы так же увидеть сегодня Миранчуков, Дзагу и Заболотного.
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