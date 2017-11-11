Россия - Аргентина: стартовые составы

Стали известны составы сборных России и Аргентины на товарищеский поединок. Напомним, что на матче ожидается аншлаг.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Васин, Кудряшов, Джикия, Рауш, Глушаков, Кузяев, Полоз, Кокорин, Смолов.
Запасные: Лунев, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Ерохин, Нойштедтер, Дзагоев, Комбаров.
Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо, Сальвио, Перес, Ди Мария, Агуэро, Месси.
Запасные: Маммана, Паредес, Фасио, Бенедетто, Гусман, Перотти, Банега, Дибала, Гомес, Ригони, Павон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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