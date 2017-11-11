Байдачный: «Не надо останавливать Месси! Пусть болельщики получат удовольствие от игры»

Бывший футболист СССР Анатолий Байдачный заявил, что считает товарищеский матч сборных России и Аргентины настоящим праздником.



«Сегодня - праздник. Открывается новый стадион. „Лужники“! И я даже не думаю о результате. Хочу, чтобы обе команды показали яркий футбол и доставили удовольствие болельщикам. Не хочется увидеть нудную игру с оглядкой на ворота. Об очках подумаем позже. Они будут нужны чуть потом. Здорово, что встречаемся с одной из лучших сборных мира.



Как остановить Месси? Да не надо его останавливать! Пусть играет, а народ получит удовольствие от его игры. Нам просто нужно навязать какие-то свои контраргументы. А если думать прежде всего о о том, как остановить Месси, то начнем еще фолить и, не дай бог, травму нанесем. Неправильно это».



Напомним, что недавно определились стартовые составы на товарищеский матч сборных России и Аргентины.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте