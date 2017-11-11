Гамула: «Сборная России должна сражаться, биться за свою страну, свой стадион»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.

«Сегодня ответственный день. Даже к гадалке не ходи. Открывается наше что-то! Придет больше 70 тысяч болельщиков. Мы не имеем права сыграть плохо. Должны сражаться, биться за свою страну, свой стадион. В то же время на фоне Аргентины узнаем, на что мы способны и куда нам идти дальше. Станет понятно, что делать и на какой остановке останавливаться. Уже нет времени для экспериментов. Нужно наигрывать оптимальный состав.

Кто остановит Месси? Это такой футболист, с ним сложно совладать. А когда он в ударе, то практически нереально. Заряжен на борьбу. Все решает, когда нужно. Сегодня ему не надо сильно убиваться – контрольная игра. У аргентинцев проблем с составом нет. Не думаю, что Месси будет сильно напрягаться. Но такой исполнитель в любом состоянии может решить исход эпизода и даже всего матча».



Напомним, что недавно определились стартовые составы на товарищеский матч сборных России и Аргентины.

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