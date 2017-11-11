Откровенная симуляция Хамеса в матче с Южной Кореей

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес, судя по всему, вскоре явит миру новое слово в искусстве симуляции.

А пока хавбек оттачивает свою технику картинных падений в матчах за национальную команду. Так, во вчерашнем поединке против сборной Южной Кореи колумбиец рухнул на газон как подкошенный, хотя футболист азиатской команды до него не дотронулся.

Как шутят в испанских СМИ, у Хамеса самый высокий болевой порог среди всех футболистов мира.

Отметим, что в данном матче с отрицательной стороны проявил себя еще один хавбек сборной Колумбии - Эдвин Кардона показал расистский жест игрокам Южной Кореи.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте