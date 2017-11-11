Дзагоев: «Провели довольно неплохой матч, но собой не очень доволен»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал выступление свое и национальной команды в контрольном матче против аргентинцев. Россияне уступили с минимальным счетом.

«Было тяжело, но в целом провели довольно неплохой матч. Обидно, конечно, получить в конце гол. Пару моментов создали, что-то получалось, что-то нет. Мысли положительные.

Если учесть, что мы играли против сборной Аргентины, которая на последнем чемпионате мира играла в финале, то, думаю, мы показали себя неплохо. Само собой, есть, куда расти, есть в чем прибавлять.

Собой не очень доволен. Совсем недавно у меня была травма, я пока не в лучшем физическом состоянии.

„Лужники“? Стадион отличный, я в восторге. Газон вообще сумасшедший, было приятно играть».

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