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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 7’ Логотип ДР КонгоДР Конго 0:0 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 6’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 8’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:0 Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 52’ Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 8’ Логотип МакедонияМакедония 0:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Мутко: «С тревогой смотрю на предстоящий матч против испанцев»

сегодня, 20:03

Президент РФС Виталий Мутко опасается за результат предстоящего контрольного матча сборной России - подопечных Станислава Черчесова протестируют испанцы:

«С тревогой смотрю на предстоящий матч. Испания - это команда, которая любит доминировать, владеть инициативой.

Хорошо, что матч с Аргентиной состоялся перед встречей с испанцами. Стиль у команд похожий, техничный, убаюкивающий, а потом передача — и гол. Но это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании за то, что приехали в Россию».

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Все комментарии
Дед Мазая
сегодня в 20:36
Нормально все. Идет подготовка. Надо ввести соперника в заблуждение. Все выйдут против нас на расслабоне и мы в финале ЧМ. А там уже Фурсенко подключится...
Alex-96
сегодня в 20:33
мудко: с тревогой каждый раз езжу в кремль, иногда в штаны подссываю
морозз
сегодня в 20:29
Походу оптимизм закончился и в словах Мутко появились ноты истерии...
Майкл59ru
сегодня в 20:26
А зачем тогда устраивал ! Отмени пока не поздно. А ещё лучше распусти сборную,всё равно от неё толку ноль. Пускай лучше её место на ЧМ займёт какая нибудь другая сборная,не прошедшая групповой отбор,например сборная Нидерландов. Я думаю спартаковские фаны меня поддержат,ведь там есть их любимчик Промес)
Андрей Сергеев
сегодня в 20:25
Вам бы за совесть свою потривожиться мистер Мутко
вoлгoдoн ответил FILL3286
сегодня в 20:24
FILL3286:
А я верю,что зенит через два года выиграет лигу чемпионов и станет лучшим клубом Мира!!! А сборная тем временем дойдет до финала чемпионата мира вместе с Васиным,осетином и Игорем!
В корыто добавили бромантан по ходу)
FILL3286
сегодня в 20:18
А я верю,что зенит через два года выиграет лигу чемпионов и станет лучшим клубом Мира!!!
А сборная тем временем дойдет до финала чемпионата мира вместе с Васиным,осетином и Игорем!
kts
сегодня в 20:17
Неужели проспался ??
drug01
сегодня в 20:14
Надо было головой думать когда предлагал этого тренера???
Казанский
сегодня в 20:11

Держись,Игорь
вoлгoдoн
сегодня в 20:10
С тревогой и речным мужеством.
Слайш
сегодня в 20:10
Та ладно виталь, где твой оптимизм? )) команда строится, саламыч отлично работает, всё отлично, всех порвём )
Блоссия
сегодня в 20:08
Мы с тревогой ждали и матч с Аргентиной. Так что ничего нового.
Kurtd
сегодня в 20:07
Ахахаха
Ну-ну. Я лично с тревогой жду Чемпионата мира, на котором сборная лажанёт благодаря тебе, Мутко, и твоей усатой няне.
RDeanW
сегодня в 20:07
ну наконец-то!! наконец-то у мутко появились хоть какие-то слова кроме "все прекрасно", "всех победим" и т.п
Морозовский
сегодня в 20:06
Виталий! Прими мельдоний!
Egorium
сегодня в 20:06
Когда же до тебя дойдет, что пора гнать спартаковского физрука, пока еще не поздно.
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