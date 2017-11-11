Мутко: «С тревогой смотрю на предстоящий матч против испанцев»

Президент РФС Виталий Мутко опасается за результат предстоящего контрольного матча сборной России - подопечных Станислава Черчесова протестируют испанцы:

«С тревогой смотрю на предстоящий матч. Испания - это команда, которая любит доминировать, владеть инициативой.

Хорошо, что матч с Аргентиной состоялся перед встречей с испанцами. Стиль у команд похожий, техничный, убаюкивающий, а потом передача — и гол. Но это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании за то, что приехали в Россию».

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