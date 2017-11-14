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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.4 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Мутко: «Мы движемся вперёд, команда потихоньку формируется»

сегодня, 09:35

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что товарищеские матчи дают возможность целенаправленно готовиться к чемпионату мира.

«Ребята вообще не играют на таком уровне, они выступают в чемпионате России, а здесь все по-другому - скорости, мышление, квалификация футболистов, поэтому мы все порой огорчаемся результату. Но как готовиться, если не проходить через такие игры, как против Аргентины и Испании?

У нас сейчас не могут играть [Роман] Зобнин и [Александр] Головин, который на Кубке Конфедераций стал основным футболистом. Только на определенный уровень выходит Алан Дзагоев, который долго не играл. Все время есть какие-то микротравмы, но в целом уже есть стабильная защита, мы видели, что Игорь Акинфеев творил в матче с аргентинцами. Это движение вперед, когда команда потихоньку формируется, появляется уверенность, сыгранность.

Что касается матча с Аргентиной, я, честно скажу, расстроился, пересматривал ночью этот матч с Аргентиной. Но все равно рад, что у наших болельщиков была возможность посмотреть на [Лионеля] Месси и всю команду, это очень здорово. Кто-то, возможно, не сможет попасть на чемпионат мира, поэтому здорово, что есть такие товарищеские игры».

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Все комментарии
mihaluch
сегодня в 10:43
Пятится раком у Мутка называется движением вперёд.
Т34
сегодня в 10:29
Вот когда мы не будем, господин Мутко, восторгаться игрой наших голкиперов, у которых в рамке не будет работы, тогда мы можем сказать, что команда сформировалась. Пока что товарищеские матчи наша сборная проводит только для тренировки наших вратарей.
ragnik
сегодня в 10:25
Бессовестный пустобрех !!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:22
НАМ СПЕШИТЬ НЕКУДА !
ПУСТЬ СТАС СПОКОЙНО ПОРАБОТАЕТ !
DV50
сегодня в 10:20
Где движение вперед? Ты Мутко что-то попутал.
ДСА
сегодня в 10:16
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
cska plus
сегодня в 10:16
Один мутко движется вперёд, особенно его счета, остальное всё стоит.
dima090887
сегодня в 10:02
Ребята вообще не играют на таком уровне, они выступают в чемпионате России!
Рад, что смогли посмотреть на Месси...
Что можно ожидать, если президент РФС такое говорит?)
cska1234
сегодня в 10:00
    Смитерс ответил шацк
    сегодня в 09:47
    шацк:
    Натуральный 56... Где вперед то? Ты издеваешься что ли гадина!
    Спокойно)) Ну конечно он троллит болелов))
    шацк
    сегодня в 09:39
    Натуральный 56... Где вперед то? Ты издеваешься что ли гадина!
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