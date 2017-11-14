Мутко: «Мы движемся вперёд, команда потихоньку формируется»

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил, что товарищеские матчи дают возможность целенаправленно готовиться к чемпионату мира.

«Ребята вообще не играют на таком уровне, они выступают в чемпионате России, а здесь все по-другому - скорости, мышление, квалификация футболистов, поэтому мы все порой огорчаемся результату. Но как готовиться, если не проходить через такие игры, как против Аргентины и Испании?

У нас сейчас не могут играть [Роман] Зобнин и [Александр] Головин, который на Кубке Конфедераций стал основным футболистом. Только на определенный уровень выходит Алан Дзагоев, который долго не играл. Все время есть какие-то микротравмы, но в целом уже есть стабильная защита, мы видели, что Игорь Акинфеев творил в матче с аргентинцами. Это движение вперед, когда команда потихоньку формируется, появляется уверенность, сыгранность.

Что касается матча с Аргентиной, я, честно скажу, расстроился, пересматривал ночью этот матч с Аргентиной. Но все равно рад, что у наших болельщиков была возможность посмотреть на [Лионеля] Месси и всю команду, это очень здорово. Кто-то, возможно, не сможет попасть на чемпионат мира, поэтому здорово, что есть такие товарищеские игры».

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