Лунёв поблагодарил болельщиков за поддержку

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Лунев получил травму головы в товарищеском матче против национальной команды Испании и был увезен в больницу на «скорой». Обследование выявило у вратаря сотрясение мозга и ушибленную рану головы, он пропустит порядка двух недель.

«Привет всем! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку. Всем людям, которым моя персона оказалась небезразличной. Спасибо за тёплые слова и пожелания. Сейчас всё хорошо, я нахожусь дома. Будем надеяться, что скоро вернусь в строй», — сказал Лунев.

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поблагодарил всех болельщиков за поддержку. Лунев получил травму головы в товарищеском матче против национальной команды Испании и был увезен в больницу на «скорой». Обследование выявило у вратаря сотрясение мозга и ушибленную рану головы, он пропустит порядка двух недель. «Привет всем! Хочу выразить слова благодарности всем, кто оказывал поддержку. Всем людям, которым моя персона оказалась небезразличной. Спасибо за тёплые слова и пожелания. Сейчас всё хорошо, я нахожусь дома. Будем надеяться, что скоро вернусь в строй», — сказал Лунев.

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