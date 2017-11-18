Пономарёв: «Играть в -18 - это издевательство над футболом»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и московскими «армейцами» - 2:4:

«Нефутбольные условия, в которых было тяжело играть, но местное поле с подогревом, поэтому ногам вряд ли холодно. Но в такой обстановке тяжело дышать...

Матч уже завершен, три очка добыты, но в целом, играть в -18 - это издевательство над футболом. Думаю, до игры никто бы не расстроился, если бы она была перенесена. Хотя в советские времена играли в еще худших условиях, и ничего. Но в целом, это некрасиво, это не футбол! Что мы так упираемся в систему „осень-весна“, зачем мы в этом вопросе смотрим на европейские чемпионаты?!

В целом, это была хорошая тренировка перед встречей с „Бенфикой“. Команда, выиграв с таким счетом, наверняка приобретет уверенность в своих силах. Теперь мы знаем, как нужно играть. Это же и показала сборная России в товарищеской встрече против Испании. А чего бояться?! Мы ведь видели, как наши футболисты напрягали соперника своим качественным, быстрым футболом. Именно так нужно действовать и против португальцев. И увиденное сегодня позволяет мне сказать, что команда знает, как нужно будет сыграть в Лиге чемпионов, и я очень надеюсь на положительный результат в предстоящей встрече».

Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!

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