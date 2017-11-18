Грушевский: «Матчу „СКА-Хабаровск“ - ЦСКА я бы дал название „Выжившие“»

Известный юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился впечталениями от матча 17-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и московскими «армейцами» - 2:4:

«Как болельщик ЦСКА я радуюсь конечному результату и трем очкам. Обе команды - молодцы! В этих несовместимых с футболом условиях коллективы показали вполне себе приличный по зрелищности матч. Другое дело, конечно, в такую погоду играть в футбол - это занятие крайне экстремальное, опасное, и травмы футболистов в этом матче тому доказательство. Но играть нужно было, и команды сделали все, что было можно в таких условиях.

Хотел бы отметить работу главного арбитра встречи Артема Чистякова, который свистел все, что можно, тем самым перестраховываясь, чтобы не позволять слишком жесткую борьбу в таких условиях. В этом плане судья работал в интересах здоровья футболистов.

В целом, сегодняшнему матчу я бы дал название „Выжившие“, под стать оскароносному фильму. С какими-то издержками, но обе команды выжили. „СКА-Хабаровску“ попроще, они ребята местные, и уже в этом морозе провели какое-то время. А для ЦСКА, учитывая многочасовой перелет, можно сказать, что получился героический матч, и вся команда заслуживает похвалы».

Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!

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