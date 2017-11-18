Бубнов: «Сегодняшняя победа позволяет ЦСКА сохранять неплохие шансы на чемпионство»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу ЦСКА над «СКА-Хабаровском» в матче 17-го тура РФПЛ:

«ЦСКА изначально был фаворитом встречи за счет преимущества в классе. „СКА-Хабаровск“ сыграл в своем стиле – активно впереди, но при этом с грубыми ошибками в обороне. То, что хабаровчане теряют дома очки, сильно усугубляет их положение в таблице. Отставание от переходных матчей пока не такое большое, но с трудом верится, что команда начнет добиваться результатов на выезде. Такие поражения делают перспективы команды очень туманными.

ЦСКА же продолжает борьбу за Лигу чемпионов, а сможет ли он замахнуться на титул, зависит от результатов матчей с прямыми конкурентами. С командами ниже классом москвичи исправно берут очки, хотя раньше и бывали осечки. Победа над хабаровчанами позволяет „армейцам“ оставаться в тройке лидеров и сохранять неплохие шансы на чемпионство.

Для ЦСКА неприятно было потерять из-за травм Алексея Березуцкого и Георги Миланова, пусть их и реально заменить. Кадровая ситуация у „армейцев“ сейчас такова, что любая травма серьезно бьет по команде. Не дай бог, у них что-то серьезное – для ротации оба имели важнейшее значение».

Страннейший матч года. «Армейцам» - браво!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте