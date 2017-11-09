Источник: «Инспектор матча „Локомотив“ - ЦСКА оценил судейство Карасёва „неудом“»

Главный арбитр центрального матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА Сергей Карасев получил за свою работу неудовлетворительную оценку от инспектора встречи Сергея Мартынова.

После поединка судейство Карасева многими было подвергнуто критике, а сам арбитр признался, что он остался недоволен своей работой.

По информации источника, работа Карасева, скорее всего, будет рассмотрена на ближайшем заседании Контрольно-квалификационной комиссии РФС.

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