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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак», а также другие назначения на 17-й тур РФПЛ

сегодня, 15:43

Назначены судьи и инспекторы на матчи 17-го тура чемпионата России.

18 ноября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

19 ноября (воскресенье)

«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Анжи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Николай Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

Назначения на предыдущий тур можно посмотреть здесь.

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Все комментарии
Parovoznic ответил cska1948
сегодня в 16:52
cska1948:
А Сухой случайно не зашифрованный родственник Сухины?
Брат. Близнец. Однояйцовый ))
котланетаэропортнаш ответил Parovoznic
сегодня в 16:44
Parovoznic:
«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва) ____________________________________ А зачем там ваще судья? :)
Для подстраховки. Вдруг Тосно упрется?)))
cska1948
сегодня в 16:41
А Сухой случайно не зашифрованный родственник Сухины?
ошалевший ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 16:38
котланетаэропортнаш:
Удивительно! Как можно Еськова назначать на матчи Зенита?
дак ему спецом прописку московскую оформили,чтобы трудился на благо газопровода
Parovoznic ответил Tommy Lee
сегодня в 16:35
Tommy Lee:
Кукуян то откуда, думал он больше в РФПЛ судить не будет.
Увидишь, даже Карась ещё вернёцца!
ошалевший ответил Parovoznic
сегодня в 16:34
Parovoznic:
«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва) ____________________________________ А зачем там ваще судья? :)
ты что? еськов тоже свой,всем денежки нужны
Parovoznic
сегодня в 16:33
«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва)
____________________________________

А зачем там ваще судья? :)
drug01
сегодня в 16:23
Карасева отправили на курсы!!!!!
Tommy Lee
сегодня в 16:21
Кукуян то откуда, думал он больше в РФПЛ судить не будет.
котланетаэропортнаш
сегодня в 16:00
Удивительно! Как можно Еськова назначать на матчи Зенита?
RUSTY8
сегодня в 15:57
Зенит тяжелую артиллерию подтягивает
parallels
сегодня в 15:53
лапочкин за одну эту игру заработает, как за 3 сезона. федун обещал.
311
сегодня в 15:49
Леня Федун позолотит его лапочку!)
sihafazatron
сегодня в 15:49
Краснодару удачи
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:47
НАДЕЮСЬ ЛАПОЧКИН УЕДЕТ ИЗ КРАСНОДАРА С ЗОЛОТОЙ КАРТОЙ МАГНИТА !
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