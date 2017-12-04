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Борис Игнатьев: «Ничего страшного не вижу в том, что у Слуцкого не получилось в „Халле“»

04 декабря 2017, 10:35

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Халл Сити»:

«Я воспринял уход Леонида Слуцкого из „Халл Сити“ как вполне нормальную ситуацию в футболе. Он сам говорил, что дела у него в этой команде не ладятся и результаты это подтверждали. Но он не бесцельно провел время в этом клубе и думаю, что многое почерпнул для себя в английском футболе. Конечно, очень жаль, что Слуцкий закончил работу в этой команде и не смог задержаться там дольше. Ничего страшного не вижу в том, что у него не получилось. Наверное, он сейчас вернется в одну из российских команд и привнесет что-то новое, чего наш футбол пока не знает.

Все понимали, что ему будет сложно там работать. Это был первый, пробный шаг в зарубежный чемпионат. Любому специалисту нужно время на адаптацию. Она бы прошла быстрее, если бы в матчах был положительный результат или он приехал бы в лидирующую команду. Кроме знаний и умений многое должно сойтись в одном месте для успешной работы. Но Слуцкий не волшебник, тем более мы слышали разные сигналы оттуда, что в клубе не все благополучно: большая группа футболистов ушла, контакта между руководством клуба и болельщиками нет. Все это не придавало Леониду Викторовичу уверенности и не давало возможности спокойно трудиться».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
04 декабря 2017 в 19:07
Видно нельзя было тренировать тигров также, как коней.
Александр Настин
Александр Настин
04 декабря 2017 в 18:59
Очень хороший опыт!Может, понял теперь,что он специалист невысокого уровня.
Parovoznic
Parovoznic ответ FROBI (комментарий удален) (раскрыть)
04 декабря 2017 в 13:44
Манагерам Халл Сити нужно было вместе со Слуцким Гинера приглашать, с синхронным назначением последнего на должность руководителя финансового комитета АПЛ.
Тогда бы дело пошло ))
street-steal67
street-steal67
04 декабря 2017 в 11:51
А мне Леню жаль! Игру веселую его команда показывала. Забитых мячей на уровне лидеров чемпионшипа. Но результата не было, к сожалению. Успехов в дальнейшем нашему российскому специалисту, который по крайне мере хотя бы осмелился опробовать себя вне кабинетного , скучного, убогого, никому не интересного РФПЛ.
NFFC
NFFC
04 декабря 2017 в 11:25
Не получилось в Халле, получится в другом клубе.
Т34
Т34
04 декабря 2017 в 11:07
Игнатьев: "Наверное, он вернется в одну из российских команд и привнесет что-то новое..."
Ну если только в СКА Хабаровск, там в 19 матчах две победы, а Слуцкий научит делать 4 победы в 20 матчах. Все-таки это будет прогрессом.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
04 декабря 2017 в 10:47
Страшного ничего не произошло.
Попробовал бы английский тренер у нас поработать.
Скорее всего он тоже потерпел бы неудачу, но не сравнивал бы себя с Гагариным.
Слуцкий, подписывая контракт, был излишне самоуверен.
vyishenka
vyishenka
04 декабря 2017 в 10:43
Первый блин (Пельмень) вышел комом.
Майкл59ru
Майкл59ru
04 декабря 2017 в 10:42
Гони в зашей этого неудачника Гончаренко и усаживайся обратно в своё любимое кресло с надписью Л.С. Хватит уже скитаться,нам скучно без тебя. Да и цска последнее время начал подыматься,пора бы его уже поменять в таблице местами с Анжи. Лёня ты это сможешь,на тебя вся надежда )
Гость
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