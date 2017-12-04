Борис Игнатьев: «Ничего страшного не вижу в том, что у Слуцкого не получилось в „Халле“»

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04 декабря 2017, 10:35

Бывший наставник сборной России поделился мнением о работе в «Халл Сити»:

«Я воспринял уход Леонида Слуцкого из „Халл Сити“ как вполне нормальную ситуацию в футболе. Он сам говорил, что дела у него в этой команде не ладятся и результаты это подтверждали. Но он не бесцельно провел время в этом клубе и думаю, что многое почерпнул для себя в английском футболе. Конечно, очень жаль, что Слуцкий закончил работу в этой команде и не смог задержаться там дольше. Ничего страшного не вижу в том, что у него не получилось. Наверное, он сейчас вернется в одну из российских команд и привнесет что-то новое, чего наш футбол пока не знает.

Все понимали, что ему будет сложно там работать. Это был первый, пробный шаг в зарубежный чемпионат. Любому специалисту нужно время на адаптацию. Она бы прошла быстрее, если бы в матчах был положительный результат или он приехал бы в лидирующую команду. Кроме знаний и умений многое должно сойтись в одном месте для успешной работы. Но Слуцкий не волшебник, тем более мы слышали разные сигналы оттуда, что в клубе не все благополучно: большая группа футболистов ушла, контакта между руководством клуба и болельщиками нет. Все это не придавало Леониду Викторовичу уверенности и не давало возможности спокойно трудиться».