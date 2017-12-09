Хююпя: «„Ливерпуль“ не нуждается в укреплении состава»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Финляндии Сами Хююпя считает, что нынешний состав мерсисайдцев не нуждается в укреплении.
«На данный момент я считаю, что ни одна позиция у „Ливерпуля“ не нуждается в укреплении. Команда забивает много голов, регулярно побеждает, даже иногда играет на ноль. Мне кажется, что все это говорит о том, что ничего менять не нужно.
В этом сезоне победить в чемпионате Англии будет очень тяжело. Главной целью „Ливерпуля“ является попадание в четверку лучших, чтобы обеспечить себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне».
Напомним, что в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил семь голов в ворота «Спартака».
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