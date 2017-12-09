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Хююпя: «„Ливерпуль“ не нуждается в укреплении состава»

09 декабря 2017, 14:31

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Финляндии Сами Хююпя считает, что нынешний состав мерсисайдцев не нуждается в укреплении.

«На данный момент я считаю, что ни одна позиция у „Ливерпуля“ не нуждается в укреплении. Команда забивает много голов, регулярно побеждает, даже иногда играет на ноль. Мне кажется, что все это говорит о том, что ничего менять не нужно.

В этом сезоне победить в чемпионате Англии будет очень тяжело. Главной целью „Ливерпуля“ является попадание в четверку лучших, чтобы обеспечить себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне». 

Напомним, что в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» забил семь голов в ворота «Спартака». 

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
10 декабря 2017 в 02:16
"...ДАЖЕ ИНОГДА играет на ноль" Звучит так, что хочется сразу бежать и покупать вратаря и четырёх защитников.
dzvinka
dzvinka
09 декабря 2017 в 19:51
Я конечно понимаю что ты тяпнул после баньки, но взаправду да даже ты, Сами, ой как пригодился бы)).
drnigo
drnigo
09 декабря 2017 в 19:31
Особенно не нужен вратарь. Пусть забивают, мы тоже забьем.
marvel777
marvel777 ответ oFANATo (раскрыть)
09 декабря 2017 в 15:17
если бы укрепил было бы 14:0)
oFANATo
oFANATo
09 декабря 2017 в 15:12
„Ливерпуль“ не нуждается в укреплении состава
Bendestro_1
Bendestro_1
09 декабря 2017 в 14:54
Особенно не нужны защитники...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
09 декабря 2017 в 14:51
Ну ну, с такой обороной, вратарями и опорными полузащитниками далеко не уедешь
marvel777
marvel777
09 декабря 2017 в 14:36
большой оптимист)
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