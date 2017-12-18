Зинин: «Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу»

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18 декабря 2017, 11:13

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин порассуждал о будущем нападающего и полузащитника в «Зените». Зинин считает, что игрокам пойдет на пользу смена клубной прописки:

«Дзюба – сильный нападающий. Но, по моим наблюдениям, реализовать себя по максимуму он может, только когда тренер абсолютно ему доверяет, когда гласно или негласно проявляет к нему исключительное отношение. Я бы сформулировал тезис работы тренера с Дзюбой так: „Чем больше ты от него хочешь, тем больше получишь“. А если ты на Артема не очень рассчитываешь и сомневаешься в нем, то и получишь по минимуму, даже меньше уровня ожиданий.

Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу. Не сошлись характерами. Точнее, даже не характерами, а игровой стилистикой. Поэтому Артему, если он хочет попасть на чемпионат мира, важно сменить команду. Уйти в аренду до лета.

Ситуация Шатова очень схожа с той, что у Дзюбы. Олег по своим возможностям – игрок основного состава сборной России. Но по факту уже со вторым клубным тренером кряду у него не складывается. Ему нужна перезагрузка. И, как мне кажется, не только внешняя, но и внутренняя. Если сможет перестроиться на позитив, подстроиться под требования тренера, то и в „Зените“ способен вернуть свое положение».