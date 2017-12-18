Зинин: «Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу»

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в «Зените». Зинин считает, что игрокам пойдет на пользу смена клубной прописки:
«Дзюба – сильный нападающий. Но, по моим наблюдениям, реализовать себя по максимуму он может, только когда тренер абсолютно ему доверяет, когда гласно или негласно проявляет к нему исключительное отношение. Я бы сформулировал тезис работы тренера с Дзюбой так: „Чем больше ты от него хочешь, тем больше получишь“. А если ты на Артема не очень рассчитываешь и сомневаешься в нем, то и получишь по минимуму, даже меньше уровня ожиданий.
Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу. Не сошлись характерами. Точнее, даже не характерами, а игровой стилистикой. Поэтому Артему, если он хочет попасть на чемпионат мира, важно сменить команду. Уйти в аренду до лета.
Ситуация Шатова очень схожа с той, что у Дзюбы. Олег по своим возможностям – игрок основного состава сборной России. Но по факту уже со вторым клубным тренером кряду у него не складывается. Ему нужна перезагрузка. И, как мне кажется, не только внешняя, но и внутренняя. Если сможет перестроиться на позитив, подстроиться под требования тренера, то и в „Зените“ способен вернуть свое положение».
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Да что за день-то сегодня такой? То, по словам Фурсенко, все должны наслаждаться тем, как Кокорин двигается по полю. То Фурсенка и Манчини, как будто женаты двадцать лет. Теперь вот опять - Манчини и Дзюба не подходят друг другу.
Либо журналисты что-то путают, либо что-то происходит на берегах Невы.
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Да что за день-то сегодня такой? То, по словам Фурсенко, все должны наслаждаться тем, как Кокорин двигается по полю. То Фурсенка и Манчини, как будто женаты двадцать лет. Теперь вот опять - Манчини и Дзюба не подходят друг другу.
Либо журналисты что-то путают, либо что-то происходит на берегах Невы.
И беда,как раз в том, что у нас игроков целуют в известное место, ой бедняжка с тренером не сработался,но почему-то никто не хочет видеть, что сам игрок значительно сдал. И думается мне ,что у вас как раз все хорошо потому что Семин не облизывает их,а вовсе не потому что он каждому одеялко подтыкает перед сном. Игрок должен выполнять задачи тренера, а не налаживать с ним отношения.
И беда,как раз в том, что у нас игроков целуют в известное место, ой бедняжка с тренером не сработался,но почему-то никто не хочет видеть, что сам игрок значительно сдал. И думается мне ,что у вас как раз все хорошо потому что Семин не облизывает их,а вовсе не потому что он каждому одеялко подтыкает перед сном. Игрок должен выполнять задачи тренера, а не налаживать с ним отношения.
а ушел и умер как игрок так будет и с поленом
а ушел и умер как игрок так будет и с поленом
Первая: ему наплевать на ЧМ2018.
Вторая: он всё таки надеется стать чемпионом России в составе Зенита!
Третья: за деньги порвёт любого и Родину предаст!
Первая: ему наплевать на ЧМ2018.
Вторая: он всё таки надеется стать чемпионом России в составе Зенита!
Третья: за деньги порвёт любого и Родину предаст!
Тогда опустить или отдать а аренду Тёму.
Тогда опустить или отдать а аренду Тёму.