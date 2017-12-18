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Зинин: «Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу»

18 декабря 2017, 11:13

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин порассуждал о будущем нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в «Зените». Зинин считает, что игрокам пойдет на пользу смена клубной прописки:

«Дзюба – сильный нападающий. Но, по моим наблюдениям, реализовать себя по максимуму он может, только когда тренер абсолютно ему доверяет, когда гласно или негласно проявляет к нему исключительное отношение. Я бы сформулировал тезис работы тренера с Дзюбой так: „Чем больше ты от него хочешь, тем больше получишь“. А если ты на Артема не очень рассчитываешь и сомневаешься в нем, то и получишь по минимуму, даже меньше уровня ожиданий.

Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу. Не сошлись характерами. Точнее, даже не характерами, а игровой стилистикой. Поэтому Артему, если он хочет попасть на чемпионат мира, важно сменить команду. Уйти в аренду до лета.

Ситуация Шатова очень схожа с той, что у Дзюбы. Олег по своим возможностям – игрок основного состава сборной России. Но по факту уже со вторым клубным тренером кряду у него не складывается. Ему нужна перезагрузка. И, как мне кажется, не только внешняя, но и внутренняя. Если сможет перестроиться на позитив, подстроиться под требования тренера, то и в „Зените“ способен вернуть свое положение».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
18 декабря 2017 в 19:14
Очевидно, что Манчини и Дзюба не очень подходят друг другу.
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Да что за день-то сегодня такой? То, по словам Фурсенко, все должны наслаждаться тем, как Кокорин двигается по полю. То Фурсенка и Манчини, как будто женаты двадцать лет. Теперь вот опять - Манчини и Дзюба не подходят друг другу.

Либо журналисты что-то путают, либо что-то происходит на берегах Невы.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 декабря 2017 в 15:57
Ну еще бы! Разные национальности, разные языки и культура, разное понимание футбола....Так тоже бывает, что поделать. Пришло время Дзюбе подумать о смене клубной прописки)
zyxel410
zyxel410 ответ Alex-96 (раскрыть)
18 декабря 2017 в 14:14, ред.
Тогда обратный пример - Кокорин. При Манчини почему-то заиграл,то есть может не все дело в тренере? Что касается Фернандеша, мне сложно обсуждать его,ибо я не могу сказать как он играл все эти эти три года.Да и что такое полгода нормальной игры?Это ведь не значит,что он всегда так будет играть?Сколько у нас было таких которые играли хорошо один сезон? Хотя поймите правильно, я искренне желаю чтобы он играл дальше хорошо,ибо это для всех будет хорошо.Дзюба тоже хорошо играл. Что касается Дзюбы сейчас - я могу сказать. Раньше он бегал, он старался открываться, он боролся за мячи. Сейчас он тупо стоит, мячи почти не выигрывает, а множество из тех которые выигрывает отдает вникуда, зато он с чего-то себя возомнил великим дриблером, при этом теряя мяч в 90 % случаев, он вернулся к своей любимой тактике фола,хватая соперника, а его постоянные падения уже не смешат,а злят. Также и Шатов, ну не старается он, как это было раньше.
И беда,как раз в том, что у нас игроков целуют в известное место, ой бедняжка с тренером не сработался,но почему-то никто не хочет видеть, что сам игрок значительно сдал. И думается мне ,что у вас как раз все хорошо потому что Семин не облизывает их,а вовсе не потому что он каждому одеялко подтыкает перед сном. Игрок должен выполнять задачи тренера, а не налаживать с ним отношения.
sir_Alex
sir_Alex
18 декабря 2017 в 13:33
А кому вообще нужен Дзюба?
Кустo
Кустo
18 декабря 2017 в 13:31
Не везёт Артёму - опять тренеришка попался.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
18 декабря 2017 в 13:06
зюбу постигла участь быстрова который класно играл в спартаке
а ушел и умер как игрок так будет и с поленом
LOpp
LOpp
18 декабря 2017 в 12:49
стерпится слюбится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 декабря 2017 в 12:41
ПО моему все БЕДЫ У ДЗЮБЫ ПОШЛИ, КОГДА ОН КИНУЛ СБОРНУЮ ПЕРЕД КУБКОМ КОНФИДЕРАЦИИ И ПРЫГНУЛ В МОРЕ. У
Alex-96
Alex-96 ответ zyxel410 (раскрыть)
18 декабря 2017 в 12:38
У нас в Локо при Черевченко и бабе Оле, Фернандеш вообще не играл. Пришел Семин и игрок стал одним из лучших в чемпионате. Это задача тренера хорошего игрока доводить до кондиции, а он чего делает? Как тебе выход и уход Шатова в последнем матче? Что Шатов что Дзюба для нашего чемпа очень хорошие игроки, и во многом их отвратная игра это "заслуга" Манчини.
zyxel410
zyxel410 ответ Alex-96 (раскрыть)
18 декабря 2017 в 12:32
Не спорю про Манчини, однако Дзюба в этом сезоне сам стал играть значительно хуже. Также как и Шатов. И очень странно наезжать на тренера за то что сам игрок не хочет играть нормально.
морозз
морозз
18 декабря 2017 в 12:20
Дзюба не уйдёт из Зенита по трём причинам:
Первая: ему наплевать на ЧМ2018.
Вторая: он всё таки надеется стать чемпионом России в составе Зенита!
Третья: за деньги порвёт любого и Родину предаст!
112910415
112910415
18 декабря 2017 в 12:19
надо бросить жребий
m grazie
m grazie
18 декабря 2017 в 12:06
Свиньи , и в Африке свиньи.
борька
борька
18 декабря 2017 в 12:00
Или ноги бить,так лучше сидеть!
Colonist
Colonist
18 декабря 2017 в 11:57
Сколько можно обсуждать этого игрока? Полный ноль! Все, кто предают Спартак - плохо кончают!:)))
m grazie
m grazie
18 декабря 2017 в 11:48, ред.
Зенин - спартаковский человек и этим всё сказано.Все пятачки здесь уже с утра, как на работе ,висят на зенитовской ветке .
Кирилыч
Кирилыч
18 декабря 2017 в 11:46
Как могут два дерева не подходить друг другу???
Т34
Т34
18 декабря 2017 в 11:44
Дзюбу, перед выходом на поле, целовать надо по-брежневски, тогда он горы свернет от счастья. Манчини этого не усвоил.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
18 декабря 2017 в 11:44
Никаких уйти, они просто рождены друг для друга).
Майкл59ru
Майкл59ru
18 декабря 2017 в 11:35, ред.
А зачем Дзюбе напрягаться и искать для себя новый клуб. Он сидя на лавке в Зените получает больше бабосов чем игрок основного состава в каком нибудь региональном клубе. Так что Дзюба на пару с Новосельцевым будут и дальше в картишки перекидываться в то время как игроки основного состава потеют,либо мёрзнут на поле. А потом ещё Дзюба будет в лицо какому нибудь Паредесу телефоном тыкать,показывая свою смс о зачислении зарплаты на счёт и смеяться вслед раздосадованному аргентинцу )
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
18 декабря 2017 в 11:35
Зенит-это семья..а милые бранятся,только тешатся,а если Лзюба бьет Лодыгина в раздевалке..значит любит)))
ДСА
ДСА
18 декабря 2017 в 11:29
Что бы попасть в сборную Дзюбе надо забить в оставшихся матчах 7-8 мячей, выглядит не реально даже при смене клуба.
Sem25
Sem25
18 декабря 2017 в 11:27
Пустое это. Все газпромовцы убеждены, что у них нет двух составов, а Дзюба и Шатов очень нужны для ротации))) Или вводные уже поменялись и Дзюба свои 14-ть за сезон не забьет?)))
Alex-96
Alex-96
18 декабря 2017 в 11:26
Дзюба Зениту уже много пользы своими голами принес, а от Манчини пока один вред. Я то лично не против, а только за что так, но при выборе кому на выход тут вывод очевиден.
sir-5
sir-5
18 декабря 2017 в 11:26
Вспоминая деятельность Манчини в МС,англичане(по версии наших СМИ) утверждают,что он умудрился испортить отношения со всеми,начиная с руководства клубом и заканчивая последней уборщицей и охранником. Если это действительно так,то ничего из ряда вон выходящего в "Зените" сейчас не происходит.
Алекс Калуга
Алекс Калуга
18 декабря 2017 в 11:25
А Дзюба всем не подходит, у него все тренеришки, один он недооцененный гений !
ermak6848
ermak6848
18 декабря 2017 в 11:24
Это видно невооруженным взглядом или глазом
Тогда опустить или отдать а аренду Тёму.
Крейсер
Крейсер
18 декабря 2017 в 11:21
Кто-то должен уйти.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
18 декабря 2017 в 11:19
ЗАГС,заявление на развод с формулировкой "не сошлись характерами...")))
Гус Пойет
Гус Пойет
18 декабря 2017 в 11:15
Прямо скажем не созданы друг для друга
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