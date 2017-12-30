Карлос уверен, что Роналду заслуженно выиграл свой 5-й «Золотой мяч»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос считает, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду, недавно выигравший свой пятый «Золотой мяч», выгодно отличается от своих соперников профессионализмом и целеустремленностью:

«В наши дни, когда говорят о футболе, говорят о Неймаре, Месси и Роналду.

Криштиану работал, чтобы стать лучше. Когда речь идет о „Золотом мяче“ или другой награде, то это голосование не дилетантов. Голосуют люди, разбирающиеся в футболе, которые следят за статистикой игроков. Они и выбирают лучшего футболиста в мире».