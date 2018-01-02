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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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«Барселона» опередила «Реал» по прибыли от продажи телеправ в сезоне-2016/17

вчера, 22:32

В Испании рассказали о доходах, которые поступили на счета команд Примеры и низших испанских дивизионов за счет реализации телеправ в сезоне-2016/17.

Традиционно «Барселона» и «Реал» серьезно оторвались вперед, но каталонцы заработали больше на 6 млн евро. За минувшую кампанию баланс «блаугранас» увеличился на 146,2 млн евро. «Сливочные» заработали 140,1 млн евро.

За ними следуют «Атлетико» (99,2), «Атлетик» (71), «Валенсия» (67,4) и «Севилья» (65,9). Полный список команд вы можете увидеть здесь.

Общая прибыль «Барселоны» составила рекордные 708 млн евро.

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Все комментарии
бебето_71
бебето_71 ответил Inquisitоr
сегодня в 03:57
Inquisitоr:
Неудивительно. Телевизионщики понимают, что смотреть на славный футбол в исполнении Барсы куда приятней, чем на кабинетные победы и симуляции сливочных девиц...
всё бабло на левые ЗМ отдали теперь и кашшаю нечем платить.скорей всего кристину на зарабатки отпустят.чтоб на кашшая заработать
mangoх12
mangoх12 ответил Шуnя771
сегодня в 02:14
Шуnя771:
Хотя бы в чем то Барселона должна опередить Великий Реал))
Очередной спартач за Реал)) Может Федуну прикупить маридский?
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Belgie2009
сегодня в 00:50
Belgie2009:
Привет от ЛЛ ЛЧ гы гы гы
До свидание ЛЛ уже в ноябре, приходите через 4года
Belgie2009
Belgie2009 ответил Тео Джонс
вчера в 23:59
Привет от ЛЛ ЛЧ гы гы гы
Inquisitоr
Inquisitоr
вчера в 23:38
Неудивительно. Телевизионщики понимают, что смотреть на славный футбол в исполнении Барсы куда приятней, чем на кабинетные победы и симуляции сливочных девиц...
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:09
С..реала надо брать деньги за пиар..Барса бесплатную рекламу делает своим тренировочным командам..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:58
Только бы Федун это не прочитал...
А то предложит сократить РПФЛ до 3-х команд и показывать по первому каналу 3 раза в неделю..
dimagas1
dimagas1
вчера в 22:58
Сток Сити больше бабла гребет чем Атлетико)))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 22:56
Еще бы. Ла лига территория Барселоны
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:51
Хотя бы в чем то Барселона должна опередить Великий Реал))
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 22:51
Если бы Реал играл в серии А его бы называли Сассуоло)
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 22:50
Везде на шаг впереди, прочем ничего нового.
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 22:50
Реал Сосо Павлиашвили)
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