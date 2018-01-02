«Барселона» опередила «Реал» по прибыли от продажи телеправ в сезоне-2016/17

В Испании рассказали о доходах, которые поступили на счета команд Примеры и низших испанских дивизионов за счет реализации телеправ в сезоне-2016/17.

Традиционно «Барселона» и «Реал» серьезно оторвались вперед, но каталонцы заработали больше на 6 млн евро. За минувшую кампанию баланс «блаугранас» увеличился на 146,2 млн евро. «Сливочные» заработали 140,1 млн евро.

За ними следуют «Атлетико» (99,2), «Атлетик» (71), «Валенсия» (67,4) и «Севилья» (65,9). Полный список команд вы можете увидеть здесь.

Общая прибыль «Барселоны» составила рекордные 708 млн евро.