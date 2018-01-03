Зидан: «Не верю, что Бензема получил травму во время зимнего отпуска»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с травмой нападающего «Мадрида» Карима Бензема. По официальной версии, француз получил повреждение во время Эль Класико, однако затем в СМИ появилась информация, что игрок травмировался во время зимнего отпуска.

«Бензема сообщил мне о травме сразу после Эль Класико. Позже появились какие-то домыслы, но я доверяю своему футболисту.

Не думаю, что Карим получил травму в отпуске, потому что у него было повреждение еще до отдыха. После матча Бензема почувствовал дискомфорт, хотя точно и не знал о характере травмы. Тогда мы не придали этому особого значения, но потом поняли, что повреждение серьезнее, чем показалось на первый взгляд».