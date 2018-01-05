Венгер дисквалифицирован на 3 игры

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил три матча дисквалификации за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке после игры с «Вест Бромвичем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
Таким образом, Венгер не сможет руководить командой с тренерского мостика в играх против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута».
И, как раненный зверь,
Напоследок чудил,
Выбил окна и дверь,
И балкон уронил.
Послушайте для настроения Высоцкий " Ой где был я вчера.." ,
перекликается с праздниками.
И, как раненный зверь,
Напоследок чудил,
Выбил окна и дверь,
И балкон уронил.
Послушайте для настроения Высоцкий " Ой где был я вчера.." ,
перекликается с праздниками.
В таком возрасте, бурлит по-молодецки !
811 ! 811 матчей !
В таком возрасте, бурлит по-молодецки !
811 ! 811 матчей !
Так бы он точно уже давно без проблем выиграл бы АПЛ.
Так бы он точно уже давно без проблем выиграл бы АПЛ.