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Венгер дисквалифицирован на 3 игры

сегодня, 19:25

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил три матча дисквалификации за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке после игры с «Вест Бромвичем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, Венгер не сможет руководить командой с тренерского мостика в играх против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута».

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 19:49
Вспомнилось вдруг:
И, как раненный зверь,
Напоследок чудил,
Выбил окна и дверь,
И балкон уронил.
Послушайте для настроения Высоцкий " Ой где был я вчера.." ,
перекликается с праздниками.
BELOGRUZIA
BELOGRUZIA
сегодня в 19:48
СТАРЫЙ САЙТ дисквалифицирован на 3 игры
Месия
Месия
сегодня в 19:44
Руки проч от пуховика!
Roman73
Roman73
сегодня в 19:43
Браво, Венгер !
В таком возрасте, бурлит по-молодецки !
811 ! 811 матчей !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:38
Да бывает, выбил дверь в раздевалку, придушил немного. Могли бы и понять, эмоции. В РПЛ, например, норма так делать.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:31
Снова федерация вставляет палки в колёса Арсену!
Так бы он точно уже давно без проблем выиграл бы АПЛ.
YRunner
YRunner
сегодня в 19:29
Это интересно чего он там наговорил такого что аж три игры дисквы.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:29
Дедушка что то забуянил
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