Венгер дисквалифицирован на 3 игры

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил три матча дисквалификации за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке после игры с «Вест Бромвичем» в рамках 21-го тура чемпионата Англии.

Таким образом, Венгер не сможет руководить командой с тренерского мостика в играх против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута».