«Севилья» и «Бетис» забили на двоих восемь мячей

«Бетис» одержал победу в андалусийском дерби, которое состоялось в рамках 18-го тура Примеры.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Севилья» - «Бетис» - 3:5 (2:2)
Голы: Бен-Йеддер 13, Кьяер 40, Ленгле 67 — Фабиан Руис 1, Феддаль 21, Дурмиси 63, Леон 65, Тельо 90+6.
«Севилья»: Рико, Кьяер, Эскудеро, Коршья (Сарабия 85), Ленгле, Васкес (Корреа, 57), Нзонзи, Навас, Банега, Нолито (Муриэль, 69), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Бетис»: Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Герреро 16), Феддаль, Фабиан Руис (Камараса 76), Гарсия, Гуардадо, Санчес (Тельо 60), Будебуз, Леон.
Главный тренер: Кике Сетьен.
Предупреждения:Банега 25, Герреро 33, Феддаль 66, Манди 68, Эскудеро 73, Ленгле 80, Леон 80, Тельо 86, Адан 90.
Судья: Хесус Хиль Мансано.
В другом матче тура «Валенсия» обыграла «Жирону» (2:1).
Я такого и ждал ..
Команда будет много забивать , но и пропускать тоже будет много)
Я такого и ждал ..
Команда будет много забивать , но и пропускать тоже будет много)
Дерби удалось
Как же я соскучился по Ла Лиге
Скучная АПЛ достала за эти дни
Дерби удалось
Как же я соскучился по Ла Лиге
Скучная АПЛ достала за эти дни
Хорошо что Матч ТВ всё таки приобрели права на Ла Лигу
Хорошо что Матч ТВ всё таки приобрели права на Ла Лигу
Красавы обе команды, 8 голов, 9 карточек, махач, 12-0 по углам в пользу Севильи и победа Бетиса))
Красавы обе команды, 8 голов, 9 карточек, махач, 12-0 по углам в пользу Севильи и победа Бетиса))