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«Севилья» и «Бетис» забили на двоих восемь мячей

сегодня, 00:42
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 5Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Бетис» одержал победу в андалусийском дерби, которое состоялось в рамках 18-го тура Примеры.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Севилья» - «Бетис» - 3:5 (2:2)
Голы: Бен-Йеддер 13Кьяер 40Ленгле 67 — Фабиан Руис 1Феддаль 21Дурмиси 63Леон 65, Тельо 90+6.

«Севилья»: Рико, Кьяер, Эскудеро, Коршья (Сарабия 85), Ленгле, Васкес (Корреа, 57), Нзонзи, Навас, Банега, Нолито (Муриэль, 69), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Бетис»: Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Герреро 16), Феддаль, Фабиан Руис (Камараса 76), Гарсия, Гуардадо, Санчес (Тельо 60), Будебуз, Леон.
Главный тренер: Кике Сетьен.

Предупреждения:Банега 25, Герреро 33, Феддаль 66, Манди 68, Эскудеро 73, Ленгле 80, Леон 80, Тельо 86, Адан 90.

Судья: Хесус Хиль Мансано.

В другом матче тура «Валенсия» обыграла «Жирону» (2:1).

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Все комментарии
ОлегV
ОлегV
сегодня в 08:08
Повесились от души, порадовали болельщиков.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 07:03
Такие матчи - это украшения футбола !
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:52
То самое чувство, когда нападение сыграло намного лучше обороны! Чего стоит пропущенный гол на первых минутах в исполнении Севильи. Спасибо обоим командам за этот триллер) Бетис с выездной победой!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 06:37
Оборона у обоих в этот день на пляжу загорала...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:18
Праздничная фиерия
ermak6448
ermak6448
сегодня в 04:24
Много голов с обеих сторон показатель интересной Игры
barc-f.
barc-f.
сегодня в 02:24
Дворовый футбол,сродни АПЛ уровня Арсенал-Ливерпуль
dudka 98
dudka 98
сегодня в 01:27
норм бетис накидал))
Saang
Saang
сегодня в 01:06
У Севильи это становится привычкой)
cannongun
cannongun
сегодня в 01:04
красиво! Бетис с победой
juchok
juchok ответил 3ton
сегодня в 01:02
3ton:
Такой футбол от Монтеллы )) Я такого и ждал .. Команда будет много забивать , но и пропускать тоже будет много)
мы забьем вам сколько сможем, а вы сколько захотите!)!)!)
Foxes
Foxes
сегодня в 00:55
Выдали что называется. Монтеллу, с первым поражением.
3ton
3ton ответил juchok
сегодня в 00:53
Такой футбол от Монтеллы ))
Я такого и ждал ..
Команда будет много забивать , но и пропускать тоже будет много)
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:50
Посмотреть вместо такого дерби уныло-блеклое макаронное катание ювентуса - сродни преступлению..
guest dragon
guest dragon
сегодня в 00:49
Вот это жара была)!
juchok
juchok ответил Strikers188
сегодня в 00:48
Strikers188:
4 да, как в лузу заехал. Хорошо что Матч ТВ всё таки приобрели права на Ла Лигу
я как бэ Ла лигу и без матч тв смотрел! мне просто седня было дико интересно че там Монтелла покажет! показал- пятак из ворот достали!
3ton
3ton
сегодня в 00:47
Убойный футьол
Дерби удалось
Как же я соскучился по Ла Лиге
Скучная АПЛ достала за эти дни
Strikers188
Strikers188 ответил juchok
сегодня в 00:47
juchok:
голясики у Бетиса забыл отметить! красотки, с разрезающими пасами! а у Севы тупые навесы в стиле английского середняка!
4 да, как в лузу заехал.
Хорошо что Матч ТВ всё таки приобрели права на Ла Лигу
juchok
juchok ответил Strikers188
сегодня в 00:45
Strikers188:
Это дерби никогда не подводит! Красавы обе команды, 8 голов, 9 карточек, махач, 12-0 по углам в пользу Севильи и победа Бетиса))
голясики у Бетиса забыл отметить! красотки, с разрезающими пасами! а у Севы тупые навесы в стиле английского середняка!
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
сегодня в 00:45
ААААА, это было просто прекрасно. И теперь скажите мне, что в Испании одни симуляции, почитатели АПЛ))) Это было севильское безумие, именно за это и люблю испанскую Лигу. С победой тех, кто поддерживал Бетис (первый проигрыш Севильи на родном стадионе с 6 ноября 2016 года 1:2 от Барсы).
Билли Бонс 1
Билли Бонс 1
сегодня в 00:45
С ума сойти...Взрыв мозга, вместе с головой!
juchok
juchok
сегодня в 00:44
посмотрел матч! что в Милане, что в Севе у Монтеллы в защите проходной двор! пятак получить дома от Бетиса-это мощно, конечно!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 00:44
Это дерби никогда не подводит!
Красавы обе команды, 8 голов, 9 карточек, махач, 12-0 по углам в пользу Севильи и победа Бетиса))
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 00:43
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