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Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы

сегодня, 17:01

Исследовательский центр CIES Football Observatory представил на суд общественности рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 чемпионатов Европы. Места игроков в данном списке зависят от уровня их выступлений, возраста, позиций, срока действия контрактов и международного статуса. В первой десятке нашлось место сразу пяти представителям самой богатой лиги мира - АПЛ.

Примечательно, что действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в данном рейтинге оказался на 49-й позиции. Его ориентировочная цена составила 80.4 млн евро. Не менее примечательно и то, что в первой сотне не оказалось голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

01. Неймар (ПСЖ) - 213 млн евро;
02. Лионель Месси («Барселона») - 202.2 млн евро;
03. Харри Кейн («Тоттенхэм») - 194.7 млн евро;
04. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 192.5 млн евро;
05. Пауло Дибала («Ювентус») - 174.6 млн евро;
06. Деле Алли («Тоттенхэм») - 171.3 млн евро;
07. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - 167.8 млн евро;
08. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») - 164.8 млн евро;
09. Антуан Гризманн («Атлетико») - 150.2 млн евро;
10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») - 147.5 млн евро;

С полным рейтингом можете ознакомиться здесь.

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Все комментарии
kostmarf
kostmarf
сегодня в 20:09
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Женя Максимов
Женя Максимов ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:01
Виталик ManUtd Rus:
Дибала , ДелеАли здесь лишние 100%
Погба и Де Брюйне ничем не лучше Дибалы и Деле Алли
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Молодость свое берет. Кристя уже оценивается как залежалый продукт, дальше будет еще дешеветь.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:51
Лукаку?))) Серьезно?)))) Шутники январские))) Как и любой список можно подвергнуть критике. Занятно что чем старше футболисты тем цены на них ниже. Например т.с. Инесты вообще цена меньше 50 млн, да у Рона тоже упала цена. Через 10 годков и Неймар станет доступнее)))
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 19:48
Антонина Гризманн то за какие заслуги.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 19:44
CIES слишком завысили зависимость цены от возраста и позиции.
Как будто игроки глубже атакующего полузащитника и старше 25 лет не имеют спроса и их можно купить за копейки.
alexxxi
alexxxi
сегодня в 19:40
А почему Артёма нет, короля дриблинга?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:28
В топ-7 должно быть 3 представителя АПЛ, 3 представителя Ла Лиги и 1 представитель Лиги 1.
Великий Князь
Великий Князь ответил susanin ultrazenith
сегодня в 19:19
susanin ultrazenith:
А Луис Суарес???
Он уже давно просто Симулярес.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил mat73
сегодня в 19:17
mat73:
А чё не так с Роналду? Он многим из этого списка (48 до него) сто очков вперёд даст! Неймару уж точно!
Возраст
multazar
multazar
сегодня в 18:59
08. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») - 164.8 млн евро;
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030888.shtml

дальше не читал.
ДОБРЫЙ ЖУК
ДОБРЫЙ ЖУК ответил mat73
сегодня в 18:54
mat73:
А чё не так с Роналду? Он многим из этого списка (48 до него) сто очков вперёд даст! Неймару уж точно!
Так Рон года 2-3 еще отыграет на таком уровне, а Неймар с 10 , разница есть ?
просто сашка
просто сашка ответил Igo0rek
сегодня в 18:48
Igo0rek:
Деле Алли дороже Де Брёйне. Лол, что?!
дело наверное в возрасте
13 RUS
13 RUS
сегодня в 18:41
Роналду пришел в ярость от такой новости
mat73
mat73
сегодня в 18:41
А чё не так с Роналду? Он многим из этого списка (48 до него) сто очков вперёд даст! Неймару уж точно!
The Frei
The Frei
сегодня в 18:30
Гризман, Погба, Лукаку дороже Азара?
NGY
NGY
сегодня в 18:28
Ну, если Де Хея не оказался в первой 100, то 49 место Роналду и вовсе не удивляет...!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:26
пиар рейтинг, все из этого списка не стоят и половины заявленного.
311
311
сегодня в 18:25
Им повезло, что РФПЛ не входит в топ-5 первенств Европы. Заняли бы весь пьедестал!)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил ДСА
сегодня в 18:22
ДСА:
Все же Роналду конкретно опустили.
Абсолютно по делу!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:19
А Луис Суарес???
WildKem
WildKem
сегодня в 18:12
Да вообще все эти рейтинги ни о чем, так как трансферный рынок уже давно стал как обычный рынок и почти каждый игрок стоит ровно столько сколько за него готовы заплатить. Спрос рождает предложение.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:10
Деле Алли дороже Де Брёйне. Лол, что?!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 18:06
Дибала , ДелеАли здесь лишние 100%
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:05
Россиян нет как обычно....
За то у нас в России " МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ.!"
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:57
Они бы еще какой-нибудь показатель взяли бы во внимание! Это вообще ни о чем не говорит, на самом деле. Поклонники Месси думали, что здесь Лео будет первым, но в итоге его обошел Неймар)
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 17:55
Кристинку оценили столь высоко в надежде, что отдохнув по ходу чемпионата, португальская рухлядь накопит силёнки к плей-офф ЛЧ и закатит по традиции 3-4 мяча с оффсайда на радость своим приунывшим радужным поклонницам...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 17:54
Странно, что действующий обладатель ЗМ даже не в первой двадцатке. Хотя ЗМ давно уже выдают кому попало
blitz
blitz ответил ДСА
сегодня в 17:52
ДСА:
Все же Роналду конкретно опустили.
Что есть то есть.
Zak11
Zak11 ответил Zidane.5
сегодня в 17:49
Zidane.5:
Криштиану уже 33 года в таком возрасте 80 млн это просто грандиозный показатель!!! Кстати не вижу Ковтиньо за 160 и Дембеля за 150.))))))
Потому что Коутиньо даже 100 не стоит. Переоцененный игрок на мой взгляд. При чем очень.
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