Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы

Исследовательский центр CIES Football Observatory представил на суд общественности рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 чемпионатов Европы. Места игроков в данном списке зависят от уровня их выступлений, возраста, позиций, срока действия контрактов и международного статуса. В первой десятке нашлось место сразу пяти представителям самой богатой лиги мира - АПЛ.

Примечательно, что действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в данном рейтинге оказался на 49-й позиции. Его ориентировочная цена составила 80.4 млн евро. Не менее примечательно и то, что в первой сотне не оказалось голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

01. Неймар (ПСЖ) - 213 млн евро;

02. Лионель Месси («Барселона») - 202.2 млн евро;

03. Харри Кейн («Тоттенхэм») - 194.7 млн евро;

04. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 192.5 млн евро;

05. Пауло Дибала («Ювентус») - 174.6 млн евро;

06. Деле Алли («Тоттенхэм») - 171.3 млн евро;

07. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - 167.8 млн евро;

08. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») - 164.8 млн евро;

09. Антуан Гризманн («Атлетико») - 150.2 млн евро;

10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») - 147.5 млн евро;

С полным рейтингом можете ознакомиться здесь.