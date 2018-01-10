«Валенсия» с крупным счётом обыграла «Лас-Пальмас», хет-трик на счету Вьетто

«Валенсия» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании разгромила «Лас-Пальмас» и вышла в четвертьфинал турнира.
Валенсия, стадион «Месталья».
«Валенсия» - «Лас-Пальмас» - 4:0 (1:0)
Голы: Вьетто 30, 48, 66, Максимович 54.
«Валенсия»: Доменек, Тони Лато, Рубен Везу, Монтойя, Паулиста, Перейра, Кондогбиа, Максимович (Парехо 63), Начо Хиль (Ферран Торрес 67), Дзадза, Вьетто (Родриго 71).
Главный тренер: Марселино.
«Лас-Пальмас»: Лизоаин, Симон, Лемос, Гарсия Сантана (Аквилани 62), Д. Кастельяно (Борха Эррера 74), Х. Кастельяно, Серхи Сампер, Гомес, Халилович (Домингес 80), Трухильо, Кальери.
Главный тренер: Пако Хемес
Предупреждения: Тони Лато 81, Гарсия Сантана 90.
Судья: Карлос дель Серро Гранде.
Первый матч между командами завершился вничью (1:1).