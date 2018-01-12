М'Вила перешел в «Сент-Этьен»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила стал игроком «Сент-Этьена». Контракт с 27-летним футболистом заключен до лета 2019 года. М'Вила достался французам бесплатно, поскольку до этого «Рубин» расторг контракт с игроком.
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Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила стал игроком «Сент-Этьена». Контракт с 27-летним футболистом заключен до лета 2019 года. М'Вила достался французам бесплатно, поскольку до этого «Рубин» расторг контракт с игроком.