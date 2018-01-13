Эллардайс: «Второй гол „Тоттенхэма“, забитый из офсайда, стал ключевым»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение от лондонского «Тоттенхэма» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что определяющим моментом в матче стал второй гол, который, как мне кажется, был забит из офсайда. Этот гол просто убил нас. Возможно, при счете 0:1 мы бы смогли за что-то зацепиться во втором тайме, но 0:2 - это приговор, можно было выбрасывать полотенце.

Я очень разочарован игрой своих подопечных сегодня. По всей видимости, некоторые решили, что необязательно защищаться, когда „Тоттенхэм“ перехватывал мяч. Это не совсем хорошо», - сказал Эллардайс.